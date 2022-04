Als het over domotica-apparaten gaat, hoor je doorgaans over Philips Hue of het onderliggende Zigbee, over Z-Wave en zelfs over wifi, en de laatste tijd ook over Thread. Bluetooth Low Energy wordt vaak vergeten, en dat terwijl het heel wat troeven heeft.

Er bestaan talloze draadloze standaarden voor domotica-apparaten. Er is plaats voor allemaal, want elke standaard heeft zijn voor- en nadelen. Zigbee en Z-Wave maken apparaten met een laag verbruik mogelijk en scoren punten op flexibiliteit met hun meshnetwerk. Wifiapparaten verbruiken meer, maar hebben het grote voordeel dat ze in je lan geïntegreerd zijn en dus gemakkelijk te benaderen. Thread combineert een laag verbruik met een op IPv6 gebaseerde connectiviteit en zelfhelende netwerkarchitectuur.