Het Internet Protocol, of IP, is een van de succesvolste technologieën in de computerwereld. Bijna vijftig jaar na de uitvinding vormt het ook de basis van meer en meer domotica- en iot-protocollen, zoals Thread, Matter (voorheen Connected Home over IP), NB-IoT en LTE-M. In dit artikel gaan we nader in op deze op het Internet Protocol gebaseerde technieken en het gebruik voor smarthometoepassingen en internet of things. Wat is Thread nu precies bijvoorbeeld? Ook staan we aan het slot even stil bij de beveiliging.

