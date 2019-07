Malware in je slimme huis

Het was een oproep waar zelfs de grootste technofoob nog een beetje om moest gniffelen: Samsung raadde televisiekijkers aan hun smart-tv's regelmatig te scannen op malware. Een virus op je televisie, wat moet je je daar nou bij voorstellen? Een datalogger die meekijkt welke programma's je opzet? Een cryptominer die het kleine chipje in je televisie misbruikt om een digitale munt te mijnen? Of ransomware, waarbij je moet betalen om Netflix weer op te kunnen starten? Ook Samsung bleek uiteindelijk toch niet zo goed uit te kunnen leggen wat het bedoelde en verwijderde na veel hoon de tweet.

Het bedrijf is echter niet alleen. Eens in de zoveel tijd steken er weer nieuwe verhalen op over hoe onze huizen steeds slimmer worden, maar dat we daardoor ook steeds kwetsbaarder zijn voor grote hacks. Slimme televisies en slimme thermostaten zouden op grote schaal kunnen worden misbruikt door cybercriminelen en dat zou schadelijk kunnen zijn voor individuen en de maatschappij in het algemeen. De praktijk lijkt wat anders. Er zijn amper voorbeelden van virussen op slimme huishoudelijke apparatuur en het is maar de vraag of je écht een virusscanner nodig hebt voor je thuisnetwerk. Zit er wel malwaregevaar in het slimme huis?

Privacy vs. security

Slimme apparaten komen met ruwweg twee gevaren. Aan de ene kant zijn er de privacyimplicaties; de apparaten weten veel van je, bijvoorbeeld waar je woont, wanneer je thuis bent, en soms zelfs hoe je huiskamer eruit ziet. Dat soort informatie wordt door de bedrijven niet alleen verzameld om 'de service te verbeteren', maar in sommige gevallen ook omdat die data nu eenmaal waardevol is om door te verkopen. Wie denkt dat hij daar veilig voor is omdat hij betaalt heeft voor een product komt vaak bedrogen uit. Apparaten die soms honderden euro's kosten verzamelen alsnog bakken aan informatie en die verkopen fabrikanten vervolgens door aan marketeers. Dat doet bijvoorbeeld iRobot, het bedrijf achter de Roomba-stofzuigers. Het bedrijf sprak er twee jaar geleden over het dat het verdienmodel van het bedrijf lag bij het gebruiken van data van gebruikers, bijvoorbeeld door informatie zoals room maps beschikbaar te maken aan andere bedrijven die vervolgens op basis daarvan kunnen adverteren.

Roomba's huiskamerkaarten zijn waardevolle informatie voor adverteerders

Gebruikers hebben vaak ook niet door dat hun private gegevens op veel grotere schaal beschikbaar zijn voor bedrijven dan zij dachten. Dat bleek bijvoorbeeld eerder deze maand toen de Vlaamse omroep VRT en de NOS berichtten dat Google-medewerkers meeluisteren naar spraakopnames van de slimme Assistant - en uit de ophef die daarop volgde.

Maar in dit artikel kijken we niet zozeer naar de privacyimplicaties van slimme apparatuur. We kijken vooral naar de veiligheid. Soms zijn de twee nauw met elkaar verbonden; een apparaat dat lek is en daardoor een keylogger kan installeren is uiteindelijk net zo privacyschendend als een slimme speaker die met je meeluistert. Maar hoe groot is nou het risico dat je een virus op je smart-tv krijgt? Is Samsungs advies over het scannen écht belangrijk? Of kun je dat veilig negeren en met een gerust hart je eigen Huis Van De Toekomst maken?