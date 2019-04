Ransomwareaanvallen op bedrijven stegen vijfhonderd procent sinds vorig jaar

Het aantal gedetecteerde ransomwareaanvallen op bedrijven is sinds vorig jaar met meer dan vijfhonderd procent gestegen. Criminelen richten zich steeds minder op individuele slachtoffers en steeds meer op bedrijven, blijkt uit de kwartaalrapportage van Malwarebytes.

In het eerste kwartaal van 2019 heeft Malwarebytes 508 procent méér ransomwareinfecties aangetroffen bij bedrijven dan in dezelfde periode een jaar eerder, staat te lezen in het Labs Cybercrime Tactics and Techniques-rapport van het beveiligingsbedrijf. De grote stijging komt met name door een grote aanval met Troldesh. Die ransomware trof begin dit jaar veel Amerikaanse bedrijven.

Sinds het laatste kwartaal van 2018 is er een stijging van 195 procent wat betreft bedrijven te zien. Wereldwijd komen de meeste aanvallen voor in Amerika. Iets minder dan de helft van de ransomwareaanvallen komt daar vandaan. Malwarebytes wijt de stijging aan het feit dat bedrijven vaker bereid zijn hogere bedragen te betalen om hun bestanden of computersystemen terug te krijgen. De stijging van geïnfecteerde bedrijven betekent tegelijkertijd een daling van het aantal individuele slachtoffers. Vorig jaar vielen er onder die groep bijna een kwart minder slachtoffers.

Ook cryptomining gericht op consumenten is nagenoeg gestopt, zegt Malwarebytes. Dat komt met name doordat CoinHive er vorige maand mee ophield. Vrijwel iedere cryptojackingaanval gebruikte de tool van CoinHive. Malwarebytes ziet daarentegen wel een stijging in het aantal mobiele adware-aanvallen. De stijging bedroeg tweehonderd procent sinds vorig kwartaal.