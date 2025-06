McAfee ontdekt 43 Android-apps die reclame 'tonen' terwijl scherm uitstaat

Antivirussoftwaremaker McAfee ontdekte 43 Android-apps in de Google Play Store die op de achtergrond advertenties lieten zien, ook als het scherm van een getroffen smartphone uitstond. De betreffende adware is ondertussen uit de Play Store verwijderd.

Volgens McAfee gaat het om 43 apps met in totaal ruim 2,5 miljoen downloads. De applicaties waren vooral gericht op de Zuid-Koreaanse markt en hadden in de meeste gevallen iets met nieuws en streaming te maken. Het cyberbeveiligingsbedrijf zegt een melding bij Google te hebben gemaakt over de betreffende apps, die vanzelfsprekend niet conform de servicevoorwaarden van de Play Store waren en daarom zijn verwijderd.

De makers van de adware pasten enkele trucjes toe om detectie door Google en de gebruiker te voorkomen. Zo werden de apps als bijvoorbeeld een kalender of nieuwsapp vermomd zodat de App Store-uitbater de apps niet uit de virtuele winkel zou weren. Daarnaast werd het daadwerkelijke adwaregedeelte van de apps pas enkele weken na installatie geactiveerd, waardoor het verband tussen de gevolgen van de adware en de kwaadwillende app niet meteen duidelijk zou zijn voor gebruikers.

Over de gevolgen gesproken, volgens McAfee was het voornaamste probleem dat de accu's van getroffen smartphones veel sneller dan normaal opgebruikt werden. Daarvoor moesten gebruikers wel meerdere machtigingen geven, waardoor de makers standaard accubesparingsfuncties van Android konden omzeilen. Ook zouden slachtoffers veel sneller datalimieten overschrijden en is er risico op privacyschending.

Het is niet duidelijk hoeveel getroffenen daadwerkelijk slachtoffer zijn geworden van de adware, aangezien vermoedelijk niet iedereen alle machtigingen gaf. Daarnaast is het niet bekend wie de makers van de apps zijn en wat hun exacte bedoelingen waren. Adware kan onder meer gebruikt worden voor het stelen van gebruikersgegevens, of voor het genereren van advertentie-inkomsten.