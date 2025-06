Digital Trust Center waarschuwt voor naderend einde van OpenSSL 1.1.1

Het Nederlandse Digital Trust Center waarschuwt bedrijven voor het naderende einde van OpenSSL 1.1.1. Dat gebeurt op 11 september. Bedrijven zouden dan moeten overstappen naar versie 3, al is niet bekend hoe wijdverspreid de verouderde software in Nederland is.

Het Digital Trust Center schrijft in een waarschuwing aan Nederlandse bedrijven dat OpenSSL 1.1.1 binnenkort haar end-of-lifestatus bereikt. De software krijgt vanaf dat moment geen beveiligingsondersteuning meer en kan daardoor gevaar opleveren. OpenSSL waarschuwde in juni al voor het einde van de longtermsupportrelease. OpenSSL 1.1.1 kwam op 11 september 2018 uit en kreeg, zoals alle lts-releases van OpenSSL, een ondersteuningsperiode van vijf jaar. Die eindigt dan ook over enkele weken.

Het DTC zegt dat als een algemene waarschuwing en niet met een specifieke aanleiding. De instantie zegt bijvoorbeeld niet of er buitenproportioneel veel oude OpenSSL-implementaties in Nederland worden gedetecteerd. Wel noemt het DTC de risico's voor het gebruik van de verouderde software. "Ernstige kwetsbaarheden in software die de versleuteling verzorgt, kunnen de confidentialiteit en integriteit van systemen en informatie aantasten", zegt het DTC. "Daarnaast staat software zoals OpenSSL vaak direct in verbinding met het internet, waardoor aanvallers kwetsbaarheden makkelijker op afstand kunnen misbruiken." Het DTC noemt de kwetsbaarheid in log4j als voorbeeld van een bug die makkelijk uit te buiten is en de potentiële schade die dat kan veroorzaken, al leek het voorspelde, grootschalige misbruik daarvan overigens uit te blijven.

Het DTC zegt dat bedrijven en hun systeembeheerders moeten controleren waar in hun systemen nog oude versies van OpenSSL zitten. Die moeten worden bijgewerkt naar OpenSSL 3.0 of OpenSSL 3.1. Versie 3.0 is een lts-release die ondersteuning krijgt tot 7 september 2026. OpenSSL 3.1, een reguliere release, krijgt ondersteuning tot 14 maart 2025. OpenSSL biedt zelf verder ook verlengde, betaalde ondersteuning aan voor software die de end-of-lifestatus heeft bereikt.