OpenSSL 3.0 is verschenen

Versie 3.0 van OpenSSL is na drie jaar ontwikkeling verschenen. Het ontwikkelteam heeft een flink aantal wijzigingen aangebracht in de populaire toolkit voor SSL en TLS. Deze is dan ook niet volledig backwards compatibel met vorige releases.

Aan de release van OpenSSL 3.0.0 gingen zeventien alfareleases, twee bètareleases en meer dan 7500 commits en bijdragen van meer dan 350 ontwikkelaars vooraf, meldt Matt Caswell van het OpenSSL Project. Tegenover de vorige versie, OpenSSL 1.1.1, die in 2018 verscheen, is de beschikbare documentatie volgens hem met 94 procent en de hoeveelheid coderegels met 54 procent toegenomen.

Een van de wijzigingen is dat OpenSSL voortaan onder een Apache License v2 in plaats van een eigen OpenSSL- of SSLeay-licentie valt. Nieuw is het 'provider'-concept, waarbij gebruikers kunnen specificeren welke provider ze willen gebruiken voor applicaties en deze providers maken algoritme-implementaties zoals cryptografische modules beschikbaar. Standaard zijn er vijf providers aanwezig en een ervan is die voor de Amerikaanse overheidsstandaard FIPS, oftewel Federal Information Processing Standards. Ook derde partijen kunnen providers beschikbaar maken die in kunnen haken op OpenSSL.

Het OpenSSL-team meldt in een uitgebreide changelog alle wijzigingen die zijn doorgevoerd. Omdat het om een major release gaat, moeten applicaties die nog een oudere versie van OpenSSL draaien, opnieuw gecompileerd worden. Daarbij kunnen waarschuwingen getoond worden over uitgefaseerde api's. De meerderheid van applicaties die werkten met OpenSSL 1.1.1, moet hoe dan ook ongewijzigd functioneren met versie 3.0.0, al kunnen in enkele gevallen wijzigingen doorgevoerd moeten worden, volgens het OpenSSL Project.

OpenSSL moest volgens de aanvankelijke planning in 2019 verschijnen, maar de release werd meer dan eens uitgesteld.