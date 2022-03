Facebook en Ray-Ban kondigen donderdag slimme bril aan

Brillenmaker Ray-Ban heeft een teaserpagina online gezet voor de aankondiging van de aanstaande slimme bril die het merk samen met Facebook heeft gemaakt. De bril wordt donderdag 9 september geopenbaard.

Daarnaast heeft zowel Facebook-ceo Mark Zuckerberg als vice-president Andrew Bosworth in de afgelopen dagen video's online gezet vanuit het perspectief van de kijker, waarbij ze zonder handen filmden. Bosworth zette een zonnebril-emoji bij de video.

De komst van de bril werd begin dit jaar bevestigd door Facebook. Samen met Ray-Ban werkt Facebook aan een slimme bril die, in tegenstelling tot eerder werd gedacht, geen augmentedrealityfuncties heeft. Wel kan de bril duidelijk filmen en volgens de beelden is dat in ieder geval in 1080p. Eerder was al bekend dat de bril draadloos verbonden wordt met een smartphone, net als veel smartwatches. Welke functionaliteit de bril verder heeft, is nog niet bekend. Wel noemt Bosworth in gesprek met Bloomberg in januari de bril nadrukkelijk geen augmentedrealitybril, omdat hij geen AR-overlay heeft.

Vorig jaar gaf Facebook medewerkers een prototype van de bril, met de werktitel Project Aria om te laten zien hoe hij in de praktijk gebruikt zou worden. De bril lijkt op brillen van onder meer Snapchat-ontwikkelaar Snap en Amazons Echo Frames. Uitgaande van het silhouet van de afbeelding op de site van Ray-Ban is de nieuwe versie een stuk gestroomlijnder.