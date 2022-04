TCL start verkoop videobril met oledschermpjes volgende maand in Australië

TCL heeft de eerder aangekondigde Wearable Display hernoemd naar Nxtwear G. Deze videobril komt vanaf volgende maand beschikbaar in Australië, waar deze omgerekend 571 euro gaat kosten. Later moet de bril ook in andere landen verschijnen, precieze landen noemt TCL niet.

De TCL Nxtwear G is een videobril met twee 1920x1080-oledpanelen van Sony en stereospeakers. Het gaat niet om een 'slimme' bril; het apparaat kan zelfstandig geen beelden laten zien. In plaats daarvan kan de bril via de USB-C-poort worden verbonden met andere apparaten, zoals smartphones en pc's. Deze voorzien de bril ook van de benodigde energie.

Het frame is zwart en van metaal gemaakt, waarbij bepaalde onderdelen van nylon en vermoedelijk siliconen zijn gemaakt voor het draagcomfort. De bril wordt geleverd met een reiscase en drie aanpasbare neuskussens. Ook is er een lensadapter om de bril aan de oogsterkte van de gebruiker aan te kunnen passen.

De Nxtwear G heeft een 'open-fit'-ontwerp, waarbij de gebruiker bijvoorbeeld onder en boven de bril naar de buitenwereld kan kijken. Zo moet de gebruiker een keyboard nog kunnen gebruiken, of met mensen kunnen spreken.

TCL spreekt al langer over de videobril; zo kondigde het in januari aan de bril definitief op de markt te gaan brengen. Toen ging het nog om de Wearable Display, eerder stond een prototype van de bril bekend als Project Archery. In januari zei TCL dat de bril een virtueel scherm zou creëren, vergelijkbaar met een 140"-scherm op een afstand van vier meter. De scherpte zou daarbij uitkomen op 49 pixels per graad.