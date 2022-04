Sion-zonneauto krijgt grotere 54kWh-lfp-accu en actieradius van maximaal 305km

Sono Motors heeft een grotere accu aangekondigd voor zijn Sion-hatchback. De zonneauto krijgt nu een 54kWh-accu, in plaats van de 35 en 45kWh-accu's waar eerder over werd gesproken. Het gaat daarnaast nu om een lfp-accu, waarin geen kobalt wordt gebruikt.

Sono Motors schrijft op basis van een vragenlijst dat ruim negentig procent van de mensen die al een Sion hebben gereserveerd, graag een krachtigere en grotere accu wilden in de zonneauto. De Sion krijgt daarom een 54kWh-accupakket, in plaats van de 35kWh-accu waar eerder over werd gesproken. Opvallend is dat tijdens de ontwerpfase Sono nog twijfelde tussen een 35 en 45kWh-accu, maar toen voor een 35kWh-accu koos.

Met die 35kWh-accu was een maximale actieradius van 255 kilometer mogelijk. De grotere accu maakt een actieradius van 305km mogelijk volgens de wltp-norm. Daarnaast kan deze met maximaal 75kW via een CCS-lader worden opgeladen. De eerdere accu kon met maximaal 50kW worden opgeladen. Via een 75kW-snellader moet de auto binnen 35 minuten tot 80 procent op te laden zijn. De laatste twintig procent duurt 24 minuten. Met 80 procent acculading moet de auto 240km ver kunnen rijden.

De nieuwe accu is bovendien een lithiumijzerfosfaat-accu, ofwel lfp-accu. Bij dergelijke accu's worden kobalt, nikkel en mangaan niet gebruikt. Dit zou kosten besparen, omdat bijvoorbeeld kobalt relatief duur is. Daarnaast gaat het delven van deze stof gepaard met kinderarbeid en slechte werkomstandigheden.

De 54kWh-accu kan volgens Sono Motors drieduizend cycles mee, ofwel 900.000 kilometer. De nieuwe accu heeft geen impact op hoeveel actieradius de zonnepanelen kunnen genereren. Dat blijft gemiddeld 112 kilometer per week en een piek van 245 kilometer per week.

De Sion krijgt verder een enkele elektromotor die maximaal 120kW en 270Nm levert, heeft een topsnelheid van 140km/u en is 4,47 meter lang, 1,83 meter breed en 1,66 meter hoog. De auto kan energie met maximaal 11kW terug leveren via bidirectioneel laden. De auto kost 25.500 euro, naar verwachting gaat de auto in 2023 in productie. Sono zegt dertienduizend aanbetalingen voor de Sion te hebben ontvangen.