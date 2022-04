Ubisoft geeft Snowdrop-engine raytracing en meer vernieuwingen voor Avatar-game

Ubisoft heeft meer details gegeven over vernieuwingen die naar de Snowdrop-engine komen, voor de game Avatar: Frontiers of Pandora. Dat spel verschijnt volgend jaar voor de nieuwe consoles, Windows en clouddiensten.

Tijdens de E3 toonde Ubisoft de eerste beelden van Avatar: Frontiers of Pandora en werd bekendgemaakt dat het spel volgend jaar uitkomt. In een nieuwe video geven de ontwikkelaars van Massive Entertainment nu meer details over de totstandkoming.

Het spel wordt gemaakt met de Snowdrop-engine. Die is door Massive ontwikkeld in samenwerking met Ubisoft en onder andere gebruikt voor The Division en The Division 2. Volgens de ontwikkelaars was de engine al goed voor het weergeven van grote stedelijke gebieden, maar moest die flink aangepast worden om de jungle-omgevingen van de Avatar-game weer te geven.

De ontwikkelaars spreken over een nieuw microdetailsysteem waarmee duizenden assets in een frame verwerkt kunnen worden. Vegetatie kan automatisch geplaatst worden en de engine heeft nieuwe interactieve shaders gekregen die er bijvoorbeeld voor zorgen dat planten reageren op de wind.

Ubisoft en Massive geven de Snowdrop-engine ook ondersteuning voor raytracing. De techniek wordt in Avatar gebruikt voor global illumination en reflecties. Ook is de nieuwe versie van de engine beter in staat om realistische luchten weer te geven, dankzij een volumetric cloud-systeem.

De Snowdrop-engine wordt ook gebruikt voor de Star Wars-openwereldgame waar Ubisoft aan werkt. Het ligt voor de hand dat ook die titel kan profiteren van de verbeteringen die doorgevoerd worden in de engine. Datzelfde geldt voor andere komende Ubisoft-titels.