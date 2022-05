Ubisoft maakt Star Wars-openwereldgame, EA heeft niet langer exclusieve licentie

Ubisoft maakt in opdracht van Lucasfilm Games een Star Wars-game. Het gaat om een openwereldgame die wordt ontwikkeld door Massive Entertainment, de studio achter Tom Clancy's The Division.

Het is voor het eerst sinds 2012 dat een andere studio dan EA aan een Star Wars-game werkt. De komst van de Ubisoft-game is bekendgemaakt tegenover Wired. Disney, dat de rechten op de Star Wars-franchise beheert, zegt dat EA games blijft maken, maar dat er vanaf nu ook samengewerkt wordt met andere studio's en uitgevers.

Massive Entertainment maakt het spel en het gaat om een openwereldgame. De studio was ook verantwoordelijk voor Tom Clancy's The Division en The Division 2 en heeft dus ervaring met dat soort games. Julian Gerighty, de regisseur van The Division 2 en The Crew, neemt de rol van creative director op zich. Het spel gaat de Snowdrop-engine van Massive gebruiken. Die bestaat sinds 2013 en is ook gebruikt voor de The Division-games. Verdere details over de nieuwe Star Wars-game zijn nog niet bekendgemaakt. Massive heeft nog vacatures openstaan voor de verdere ontwikkeling, die nog in een vroege fase verkeert.

Disney maakte maandag bekend dat Lucasfilm Games nieuw leven in wordt geblazen. Het lijkt met name om de naam te gaan en het beheer van de rechten. Er wordt samengewerkt met andere uitgevers en studio's voor het daadwerkelijk maken van games. Dinsdag kwam ook het nieuws naar buiten dat Bethesda in samenwerking met Lucasfilm Games aan een Indiana Jones-game werkt.