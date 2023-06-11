Ubisoft Massive kondigt openwereldgame Star Wars: Outlaws aan

Ubisoft Massive heeft zijn Star Wars-game officieel aangekondigd. Outlaws wordt een openwereldgame die zich afspeelt tussen de gebeurtenissen van The Empire Strikes Back en Return of the Jedi. De game komt volgend jaar uit.

Ubisoft Massive toonde de eerste trailer van Star Wars Outlaws op zondagavond tijdens de Xbox Games Showcase. De game volgt de schurk Kay Vess, die 'een van de grootste overvallen die de Outer Rim ooit heeft gezien' moet plegen, samen met haar metgezel Nix. De speler moet in de game riskante missies van misdaadorganisaties op zich nemen. Kay wil gaandeweg genoeg middelen opsparen om een nieuw leven te beginnen, schrijft Ubisoft in een persbericht.

Star Wars Outlaws komt in 2024 uit. Hoewel de titel werd getoond tijdens de Xbox Showcase, komt de game ook op andere platforms uit. Het spel verschijnt voor de pc, PS5 en Xbox Series X en S. De studio belooft maandag 12 juni meer details over de game te delen. Dat gebeurt tijdens de Ubisoft Forward-presentatie, die om 19.00 uur Nederlandse tijd begint.

Ubisoft Massive, de studio achter The Division, kondigde in 2021 al aan dat het werkt aan een openwereldgame in het Star Wars-universum. Tot op heden stond de game bekend als 'Star Wars Project'. De game had ook nog geen releasejaar.