Ubisoft Massive kondigt openwereldgame Star Wars: Outlaws aan

Ubisoft Massive heeft zijn Star Wars-game officieel aangekondigd. Outlaws wordt een openwereldgame die zich afspeelt tussen de gebeurtenissen van The Empire Strikes Back en Return of the Jedi. De game komt volgend jaar uit.

Ubisoft Massive toonde de eerste trailer van Star Wars Outlaws op zondagavond tijdens de Xbox Games Showcase. De game volgt de schurk Kay Vess, die 'een van de grootste overvallen die de Outer Rim ooit heeft gezien' moet plegen, samen met haar metgezel Nix. De speler moet in de game riskante missies van misdaadorganisaties op zich nemen. Kay wil gaandeweg genoeg middelen opsparen om een nieuw leven te beginnen, schrijft Ubisoft in een persbericht.

Star Wars Outlaws komt in 2024 uit. Hoewel de titel werd getoond tijdens de Xbox Showcase, komt de game ook op andere platforms uit. Het spel verschijnt voor de pc, PS5 en Xbox Series X en S. De studio belooft maandag 12 juni meer details over de game te delen. Dat gebeurt tijdens de Ubisoft Forward-presentatie, die om 19.00 uur Nederlandse tijd begint.

Ubisoft Massive, de studio achter The Division, kondigde in 2021 al aan dat het werkt aan een openwereldgame in het Star Wars-universum. Tot op heden stond de game bekend als 'Star Wars Project'. De game had ook nog geen releasejaar.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 11-06-2023 20:51 41

11-06-2023 • 20:51

41

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Reacties (41)

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tw_gotcha 11 juni 2023 22:01
leuk filmpje maar wat een tenenkrommende generieke teksten "I just need a chance to finally be free" of what? "its a big galaxy out there, and I am gonna risk it all" wat? de hele galaxy?
Zeker chatgpt gevraagd de tekst te schrijven.
Ik ben wel benieuwd naar de gampeplay.
Sabas @tw_gotcha11 juni 2023 22:20
Tja, eerlijk gezegd is dat nou eenmaal de hele rits aan Star Wars clichés, en dat zeg ik als diehard Star Wars fan. Wat dat betreft ben ik vooral benieuwd naar de gameplay trailer. Qua atmosfeer lijkt het in ieder geval alle vinkjes te tikken, en het is de eerste keer sinds de Disney-overname dat de onderwereld echt de hoofdrol speelt in een game. Hopelijk betekent dat ook een iets meer 'volwassen' plot zoals het geannuleerde 1313 beloofde en de Andor-serie ons nu geeft in TV-format, maar dat werd in deze trailer niet duidelijk.
klonic @Sabas11 juni 2023 23:32
Ik vind Star Wars sinds Disney het in bezit heeft een treurig “merk” de laatste films waren ook al wat… zielloos
Crahsystor @klonic12 juni 2023 02:52
Precies. Disney wil niet betalen en heeft daarom het werk van honderden, duizenden auteurs uit de canon geschrapt en vervangt dat nu deels met voldoende aangepaste versies om die auteurs niet te hoeven betalen. De verhalen die SW in de jaren 90 opnieuw groot gemaakt hebben zijn geschrapt. Zie bijvoorbeeld hoe ze de kinderen van Han en Leia geschrapt hebben en vervangen door een zwakke kopie van Jacen Solo met de naam van de zoon van Luke, Ben. Luke's gezin is ook geschrapt. Complete culturen en volken worden omgegooid om maar goedkoper uit te zijn.

Toen Disney de rechten overnam was er een enorme wereld met veel diepgang en verhalen. Meer dan genoeg materiaal om films uit te brengen van hoog niveau.

Het voordeel voor gamemakers is natuurlijk dat je niet langer gebonden bent aan die diepgang. Disney wil een paar bekende SW plaatjes zien en hoge verkopen. Doe je dat, dan is het goed. Of het past bij SW intereseert ze helemaal niks, getuige hun eigen producties. Korte termijn winsten is het nieuwe Star Wars.

Niet alles SW wat Disney uitbrengt is slecht, maar het is veelal geen SW. Meer een SW costume party. Ik ontkom niet aan het gevoel dat ze de franchise de nek omgedraaid hebben door de grote meerderheid van de werken uit de canon (officiële verhaallijn) te schrappen en te misbruiken waar ze er mee wegkomen. Hopelijk komt er iemand met een zak geld de boel herstellen ooit....
BenVenNL @Crahsystor12 juni 2023 08:41
Mijn zoons zijn zo oud dat ik nu alle delen Star Wars met ze aan het kijken ben.

Niet alleen de Star Wars fan vinden de onder Disney gemaakte delen slecht, ook mijn onbevooroordeelde zoons.
Tijdens de klassieke IV-V-VI zaten ze gebiologeerd op hun stoel en waren ze elke film van begin tot eind geboeid.
Tijdens VII-VIII en IX waren ze de focus vaak na 45 minuten al kwijt.

De laatste serie is zo 'all over the place', zo generiek mogelijk om zoveel mogelijk diverse doelgroepen maar aan te moeten spreken dat het compleet de focus verliest. Ik was toen de films uit kwamen niet zo kritisch, maar als ik ze nu weer zie, het is echt tenenkrommend wat voor misbaksels ze er van gemaakt hebben.
Darth TNT @BenVenNL12 juni 2023 10:59
Gefeliciteerd en veel plezier met de verdere films!

Ik heb eerder dit jaar ook de films met mijn zoon gekeken. Heerlijke ervaring. 1-6 vond hij fantastisch.
Hij vond de ST wel leuk, maar zeer verwarrend. Uiteindelijk is zijn favoriet Ep3 geworden.
gratis_vodka @klonic12 juni 2023 07:28
het beste was nog de serie Andor, maar die krijgt nog maar 1 seizoen
DennisH82 @gratis_vodka12 juni 2023 09:20
Inderdaad ik kijk uit naar seizoen 2 van Andor :)
Carn82 @gratis_vodka12 juni 2023 12:16
Aan de ene kant jammer, maar goed: een verhaal met een kop en staart is ook wat waard; zeker als het niveau van de andere series (flink) achterblijft..
gratis_vodka @Carn8212 juni 2023 13:20
ja true, beter misschien maar twee seizoenen die echt goed zijn, dan een serie die langzaam leegloopt
Wolfos
@klonic12 juni 2023 14:51
Nou was George Lucas zelf ook lekker bezig. De dialogen in de prequels waren tenenkrommend slecht, en veel van de cliché's die Disney gebruikt komen rechtstreeks uit de originele trilogie zoals de constante "surprise relationships" waar iedereen familie van elkaar is.
Carn82 @Wolfos12 juni 2023 15:36
Ja, op het script is veel aan te merken; Lucas is geen goede schrijver en ook niet echt een sterke regisseur die een slecht script boven dat niveau kan tillen.. Maar de prequels hebben wel iets wat (mijns inziens) de nieuwe films niet hebben: idiote nieuwe ideeën van George Lucas, waarbij de sequel-trilogy op alle fronten een herhaling van eerder gemaakte zetten is.
tw_gotcha @Sabas11 juni 2023 22:39
mee eens hoor. Het schijnt dat George Lucas zich vaak tegen dialogen aan bemoeide terwijl daar duidelijk niet zijn kracht ligt.
nils7 11 juni 2023 21:05
Benieuwd in hoeverre Starfield dit in de weg gaat zitten.
nightraven79 @nils711 juni 2023 21:13
Starfield komt uit in september 2023, deze game « ergens » in 2024
Dan91 @nightraven7912 juni 2023 08:45
Zelfs al zouden beide games tegelijkertijd uit komen vermoed ik niet dat deze game Starfield ook maar 1 sale gaat kosten. Eerder andersom.
darkempire 11 juni 2023 21:00
Oh boy... Ubisoft + openwereld is nou ook niet echt geweldig combi laaste tijd.

Zal me niet verbazen dat er iets van ''Farcry inzit'' kuch luch torentjes.
jaaoie17 @darkempire11 juni 2023 23:10
Torentjes zijn er wel uit hoor. Maakten ze zelf een grap over.
PCG2020 @jaaoie1712 juni 2023 09:16
Precies. In SW: Outlaws zijn het 'cave systems' :+
Rickokun 11 juni 2023 21:05
Opzich ben ik wel benieuwd naar morgen (12 juni) als er meer informatie vrij komt

Het zou inderdaad zonde zijn als de standaard ubisoft formule erin verwerkt zit. Maar misschien kunnen ze ons verassen.

Het is niet alsof er gameplay getoond is.
Shadowbox 11 juni 2023 21:05
Ghehe, Beyond good and evil 2 scooter in de trialer xD or am i wrong..
Ergens hoop ik dat ze dan toch een keer flink gaan uitpakken als ze zon vette trailer durven te maken.
met name hoop ik dat ze hun nieuwe engine gaan gebruiken waar ze zo lovend beyond good and evil op zouden maken die nog steeds in development is.. waar ik al op zit te wachten sinds ik 14 ben, (nu 29)

[Reactie gewijzigd door Shadowbox op 23 juli 2024 09:24]

Martinspire
11 juni 2023 21:58
Ik had deze even niet verwacht maar zag er wel tof uit. Nu heeft Ubisoft bij zowel Sony als Microsoft een nieuwe game getoond die ze niet voor hun eigen evenement bewaard hebben. Wel opvallend.
Fireshade @Martinspire12 juni 2023 13:15
Voor die "official trailer" heeft Ubisoft uiteraard een bak geld voor gevraagd en vast ook gekregen.
De echte in-depth presentatie met gameplay bewaren ze alsnog voor hun eigen aankondiging.
Schmitzel 12 juni 2023 07:27
Lijkt mij wel tof dit! Alhoewel ik gehoopt had op een Jedi in de hoofdrol ga ik deze sowieso spelen.
Caedus 12 juni 2023 09:07
Mwah, ben wel benieuwd. Swoop bikes, syndicates, gangs, een of andere smokkelaar / dief in de hoofdrol, speelt zich af tussen Empire en Jedi. Het heeft nogal wat "Shadows of the Empire"-trekjes. Disney is de laatste paar jaar wel heel expliciet de oude Expanded Universe aan het recyclen.
maddog4004 11 juni 2023 21:43
Hmm zeeeer sceptisch hierover. Hoelang is het in ontwikkeling? Nieuwe MMO's doen het niet zo goed de afgelopen, wat, 10 jaar? Kijk maar naar New World..grote hype, poof aaand it's gone.
NosferatuX @maddog400411 juni 2023 21:50
Dit is toch geen MMO?
Vagax @maddog400411 juni 2023 23:38
Dit is geen MMO

https://www.starwars.com/news/star-wars-outlaws

[Reactie gewijzigd door Vagax op 23 juli 2024 09:24]

Placid_K @maddog400411 juni 2023 21:45
Vraag me af het gerne MMO nog wel in deze tijd/tijdsgeest past waar tijd steeds schaarser wordt.
Dark Angel 58 @maddog400412 juni 2023 12:54
Hmm zeeeer sceptisch hierover. Hoelang is het in ontwikkeling? Nieuwe MMO's doen het niet zo goed de afgelopen, wat, 10 jaar? Kijk maar naar New World..grote hype, poof aaand it's gone.
Waar staat het dat dit spel MMO krijgt?
En bovendien New World en andere MMO's zuigen omdat ze niet over Star Wars gaan... Foutje van de developers? :P
JustFogMaxi 11 juni 2023 21:38
Dit komt dan weer niet naar game pass hé... Kost zeker te veel.
Weijlander @JustFogMaxi12 juni 2023 00:28
Dit is van Ubisoft, natuurlijk komt het niet naar Game Pass. Ubisoft heeft een eigen abonnement wat je af kan sluiten.

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