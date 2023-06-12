Mobiele game The Division Resurgence komt later dit jaar uit

Tom Clancy-shooter The Division krijgt een mobiele game. In het najaar verschijnt er een mobiele, losstaande versie van het spel voor Android en iOS. Die wordt gratis te spelen

Ontwikkelaar Ubisoft Massive brengt de game in het najaar van dit jaar uit. Dat zegt het bedrijf tijdens zijn Forward-evenement. Het gaat om een mobiele spin-off van The Division, die The Division Resurgence gaat heten. Die komt beschikbaar voor mobiele platformen.

Net als de volledige versies speelt The Division Resurgence zich af in New York. Volgens Ubisoft is de game een mix tussen een standalone game waarin spelers missies moeten uitvoeren en een online game waarin ze samen met vrienden kunnen spelen. De game wordt free to play, maar het is niet bekend wat de betaalde elementen van het spel worden.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 12-06-2023 19:52 22

12-06-2023 • 19:52

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Reacties (22)

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Kyuuni 12 juni 2023 20:01
Is hier daadwerkelijk een markt voor? Ik weet dat CoD Mobile enzo bestaan, maar dit komt enigsinds wanhopig over voor mijn gevoel
Atsiz @Kyuuni12 juni 2023 20:15
Er is een super groot markt voor.
Groter dan die van pc en console gecombineerd.
Zowel voor de jongeren generatie maar oudere die op de bank zitten met hun mobiel\ipads.
Kyuuni @Atsiz12 juni 2023 21:22
Hmm kan ik ergens ook wel inkomen. Uiteindelijk zit er ook wel waarheid in the vraag 'do you guys not have phones?'. Een erg breed publiek.
Kijkend naar de like/dislike ratio van de trailer zijn er opvallend veel mensen minder blij mee. Ben wel benieuwd hoe dit gaat uitpakken.
Timmiejj @Kyuuni13 juni 2023 13:55
Mobile gaming is goed voor 50-60% van de revenue in de 'gaming industrie'
SinergyX
@Atsiz12 juni 2023 21:32
Beetje het McDonalds vs 5ster Michelin ster, mcDonalds trekt miljoenen mensen, maar de kwaliteit er er ook naar.
tw_gotcha @Atsiz13 juni 2023 07:39
voor mobile games wel maar shooters zoals dit doen het volgens mij niet zo goed. Maar ik weet dat verder niet zeker. Het ligt vooral aan de game mechaniscs
rejer @Kyuuni12 juni 2023 20:08
Tja, heb je wat te doen wanneer je op het toilet zit.
BiaggioLuciano 12 juni 2023 20:07
Ziet er wel goed uit voor een telefoon game, helaas niet zo’n fan van dit soort games op telefoon, en bevalt de console versie mij wel een stuk beter. Maar ik ga het zeker wel proberen als het gratis is.
Starr0w 12 juni 2023 20:46
En maar hopen dat deze wel in België te spelen is ivm loot boxes.
Inverted_World 12 juni 2023 21:17
En ik maar hopen op een The Division 3 ;).. Deel 1 vond ik vermakelijker qua sfeer dan deel 2. Maar een mobile game spreekt mij in ieder geval vrij weinig aan helaas.

Hopelijk dat dit pad in de franchise wel hoop geeft voor een deel 3.
Settler11 12 juni 2023 21:50
320 likes vs 1200 dislikes, mja oef. Mij ook niet gezien.
bws1989 12 juni 2023 22:07
Zojuist een invite gehad voor vroegtijdige toegang voor deze game op Android. Ik ben benieuwd.
emaerka 12 juni 2023 22:28
Als hij de Backbone controller ondersteund ga ik hem zeker proberen (aanrader trouwens, die controller).
Ollie_NL 13 juni 2023 08:32
Free to play, pay to win crap. Een telefoon is niet om zulke games te spelen,
JSLV @Ollie_NL13 juni 2023 11:36
Daar zullen velen het met je oneens zijn. Telefoons worden steeds meer en meer gaming devices. Ik verdoe graag wat tijd door even m'n 'daily' zaakjes te doen op Genshin Impact en Honkai Star Rail, telefoons bieden daarin een ideale oplossing.

Vroeger uren verspild aan PUBG Mobile tijdens lunchpauzes met klasgenoten. Even iets te doen, even vermaak. Had deze Division game destijds bestaan dan had ik waarschiijnlijk deze ook gespeeld met heel veel van mijn vrienden. Dat je op een telefoon net niet dezelfde ervaring hebt als op console of PC heeft mij nooit dwars gezeten.
Ollie_NL @JSLV15 juni 2023 09:37
MIsschien, ik vind spelen van een strategische shooter toch makkelijker met een controller of KB/Muis dan op een 5" touchscreen.
JSLV @Ollie_NL15 juni 2023 10:38
Dan heb ik wel leuk nieuws.

Gisteren heb ik de bèta geprobeerd van Resurgence, de game heeft controller opties, vlekkeloos gespeeld met een Razer Kishi, erg vermakelijk! De game heeft zelfs opties om de touchscreen UI uit te zetten als je een controller gebruikt.

Eigenlijk voelt het gewoon een Division game, maar dan met wat mindere graphics.
Ollie_NL @JSLV15 juni 2023 19:36
Dat zou tof zijn, denk alleen niet dat ik een PS5 controller kan koppelen aan een Samsung telefoon, maar ik ga het zeker volgen.
marctsm 13 juni 2023 15:40
is trouwens sinds vandaag in beta, oa in nederland, zijn maar een paar landen die mee mogen doen met de beta.
JustSayCJ @marctsm13 juni 2023 16:43
Klopt, ik heb hem vandaag mogen downloaden. Eens kijken of het wat is
Dennis de Vries Redacteur 14 juni 2023 12:11
Is er ook al iets bekend over een The Division 3? Ik speel af en toe nog deel 2, helaas is de playerbase al lang niet meer wat het ooit geweest is.
Ollie_NL @Dennis de Vries15 juni 2023 09:39
Nee, gaat er waarschijnlijk niet komen, Ubisoft heeft Avatar ervoor in de plaats gedaan en met mobile free-to-play crap verdienen ze meer.

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