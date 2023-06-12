Mobiele game The Division Resurgence komt later dit jaar uit

Tom Clancy-shooter The Division krijgt een mobiele game. In het najaar verschijnt er een mobiele, losstaande versie van het spel voor Android en iOS. Die wordt gratis te spelen

Ontwikkelaar Ubisoft Massive brengt de game in het najaar van dit jaar uit. Dat zegt het bedrijf tijdens zijn Forward-evenement. Het gaat om een mobiele spin-off van The Division, die The Division Resurgence gaat heten. Die komt beschikbaar voor mobiele platformen.

Net als de volledige versies speelt The Division Resurgence zich af in New York. Volgens Ubisoft is de game een mix tussen een standalone game waarin spelers missies moeten uitvoeren en een online game waarin ze samen met vrienden kunnen spelen. De game wordt free to play, maar het is niet bekend wat de betaalde elementen van het spel worden.