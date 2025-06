Ubisoft stelt The Division 2-update uit om probleem met maken van nieuwe builds

Ontwikkelaar Massive Entertainment kan momenteel geen nieuwe content uitbrengen voor The Division 2, vanwege problemen met het build generation system. Het bedrijf moet dat buildsysteem eerst opnieuw maken voor de game updates kan krijgen.

Het nieuwe seizoen van loot-shooter Tom Clancy's The Division 2 was al uitgesteld vanwege een 'localisatieprobleem', iets dat ontwikkelaar Massive afgelopen weekend wilde oplossen. Zaterdag ging dit echter fout, waardoor het build-generation-systeem nu niet meer werkt. "Wij kunnen het spel niet updaten tot dit systeem herbouwd is", zei de ontwikkelaar.

Het build-generation-systeem is een verzameling systemen en scripts dat met de broncode en assets een game bouwt, legt een ontwikkelaar uit aan PC Gamer. Die senior ontwikkelaar zegt daarbij dat bedrijven normaliter hier een back-up voor hebben, wat Massive niet lijkt te hebben.

Door het probleem kon Massive bovendien het huidige seizoen aanvankelijk niet verlengen, wat betekende dat bepaalde events niet meer te spelen zouden zijn en dat de game dus tijdelijk minder content had. Inmiddels heeft Massive een server-side-update kunnen uitbrengen waardoor het vorige seizoen verlengd is. Het is niet duidelijk of alle problemen met het build-generation-systeem daarmee zijn opgelost. Massive belooft spelers te compenseren voor het uitstel van het nieuwe seizoen. The Division 2 verscheen in 2019 voor Windows, Xbox One en PlayStation 4.