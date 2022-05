Ubisoft maakt free-to-playgame The Division: Heartland en mobiele game

Ubisoft kondigt nieuwe games in de Tom Clancy's The Division-franchise aan. Ergens in 2021 of 2022 verschijnt The Division: Heartland, een free-to-playgame voor consoles, pc en cloudplatformen. Er komt ook een losse game voor smartphones.

Inhoudelijke details over Tom Clancy's The Division: Heartland zijn nog niet bekendgemaakt. Ook zijn er nog geen beelden getoond van het spel. De free-to-playgame wordt gemaakt door Red Storm Entertainment, een studio die eerder al betrokken was bij de ontwikkeling van andere The Division-games, zegt Ubisoft.

Los daarvan verschijnt er ook een mobiele The Division-game, maar wanneer die uitkomt is nog niet bekend en er is ook geen titel van bekendgemaakt. Ubisoft wil met de mobiele versie meer spelers bereiken. Tot nu toe hebben The Division-games volgens de uitgever 40 miljoen unieke spelers bereikt.

Met gratis games is veel geld te verdienen. De omzet van Activision-Blizzard steeg bijvoorbeeld flink dankzij Call of Duty: Warzone en Call of Duty: Mobile. Dergelijke gratis games met in-gameaankopen zijn goed voor een miljardenomzet. Ubisoft zoekt al langer naar een vergelijkbaar succes. Het bedrijf kwam vorig jaar met gratis battleroyalegame Hyper Scape, maar dat spel kon de verwachtingen niet waarmaken.

Nieuwe inhoud voor The Division 2 eind dit jaar

Ubisoft toont ook een roadmap met meer nieuws over The Division. Zo krijgt The Division 2 aan het einde van dit jaar een grote update met nieuwe inhoud, waaronder een nieuwe gamemodus en nieuwe methoden om te levelen. Ubisoft Massive werkt daaraan met Ubisoft Boekarest ter ondersteuning. Details over deze update volgen later. Verder staan er een boek en een Netflix-film van The Division in de planning. Die film werd in juni 2019 al aangekondigd, maar het is niet bekend wanneer die verschijnt.