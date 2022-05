Activision-Blizzard wil mobiele versies van al zijn gamefranchises maken

Activision-Blizzard wil al zijn gamefranchises naar mobiele platforms brengen. Het gamebedrijf heeft veel succes met Call of Duty: Mobile en werkt ook aan Diablo- en Warcraft-games voor smartphones. Dat is volgens het bedrijf 'nog maar het begin'.

"We willen echt al onze franchises naar mobiel brengen. En in sommige gevallen zijn er meer manieren waarop een franchise op mobiel gerepresenteerd kan worden", zegt Activision-Blizzard-topman Daniel Alegre. Volgens de topman kunnen er nieuwe interpretaties van games gemaakt worden voor mobiel, naast mobiele games die meer lijken op de bestaande games voor pc's en consoles. Concrete details over nieuwe smartphonegames gaf de topman niet.

Alegre deed de uitspraken bij de besprekingen van de kwartaalcijfers, zo is te lezen bij Seeking Alpha. Hij merkt op dat de mobiele markt met meer dan drie miljard gebruikers een grote groeimarkt is. Die markt groeit volgens voorspellingen naar vier miljard gebruikers over vijf jaar.

Activision-Blizzard werkt aan Diablo Immortal voor smartphones en heeft eerder gezegd dat er meerdere mobiele Warcraft-games in ontwikkeling zijn. Alegre zegt dat er daarnaast nog verschillende 'nog niet aangekondigde initiatieven' lopen. Ook zegt hij dat er honderden ontwikkelaars voor mobiele games worden aangenomen.

Hoge omzet dankzij f2p-games CoD: Mobile en Warzone

Activision doet goede zaken met free-to-playgames Call of Duty: Mobile en Call of Duty: Warzone. De titels zijn respectievelijk meer dan 500 miljoen en 100 miljoen keer gedownload. De omzet van het bedrijfsonderdeel was in het afgelopen kwartaal 891 miljoen dollar, een groei van 72 procent ten opzichte van een jaar geleden. Het aantal maandelijks actieve Call of Duty-spelers groeide met 40 procent en het totale aantal maandelijks actieve spelers van Activision-games groeide naar een nieuw record van 150 miljoen in het afgelopen kwartaal.

Blizzard had een omzet van 483 miljoen dollar, 7 procent hoger dan dezelfde periode een jaar eerder. World of Warcraft is de belangrijkste inkomstenbron voor dit bedrijfsonderdeel. King, de maker van Candy Crush en Crash Bandicoot: On The Run, haalde een kwartaalomzet van 609 miljoen dollar, een stijging van 22 procent. De totale omzet van Activision-Blizzard kwam uit op 2,28 miljard dollar. Daarvan was 2,01 miljard afkomstig uit digitale verkopen.

Aantal spelers van Blizzard-games neemt af

Uit de kwartaalcijfers blijkt ook dat het aantal actieve spelers van Blizzard-games afneemt, merkt Massively Overpowered op. Het aantal maandelijks actieve spelers van games als World of Warcraft, Heartstone, Diablo en Overwatch was in het afgelopen kwartaal 27 miljoen. Dat is 2 miljoen minder dan een kwartaal eerder en 5 miljoen minder dan dezelfde periode vorig jaar. Het gaat om een daling van 11 miljoen maandelijkse actieve spelers ten opzichte van drie jaar geleden.