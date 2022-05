Diablo Immortal is uitgesteld tot eerste helft van 2022

De mobiele game Diablo Immortal had ergens dit jaar moeten uitkomen, maar Blizzard heeft de release uitgesteld tot volgend jaar. De game moet ergens in de eerste helft van volgend jaar verschijnen voor smartphones.

Blizzard schrijft dat het op basis van feedback tijdens een gesloten alpha-sessie een aantal verbeteringen in de gameplay wil doorvoeren. Dat vergt aanpassingen die maken dat een release in 2021 niet meer gaat lukken, zegt de ontwikkelaar. Een release in eerste zes maanden van volgend jaar geeft Blizzard naar eigen zeggen de mogelijkheid om verbeteringen voor de gehele game door te voeren.

De ontwikkelaar zegt dat spelers bijvoorbeeld graag meer langetermijndoelen op het vlak van PvE wilden. Op basis hiervan komen er onder meer nieuwe PvE-raids. Ook gaven spelers aan dat ze meer activiteiten wilden zien om de sociale ervaring in de game te verrijken. Op het vlak van PvP worden er ook aanpassingen doorgevoerd, zoals bij het Battleground-systeem, waarin spelers hun helden kunnen testen in gevechten tegen elkaar.

Verder wil Blizzard de extra tijd gebruiken om ondersteuning voor controllers in te bouwen. Dat vergt volgens de ontwikkelaar de nodige moeite, met name om een aanraakgevoelig scherm zoals dat van een smartphone naadloos aan te passen aan een controller. Blizzard zegt dat ook deze ondersteuning bedoeld is om de game toegankelijker te maken. Over de voortgang op dit punt zal de ontwikkelaar tijdens een toekomstige bètasessie meer laten zien.

Diablo Immortal wordt een free-to-play-titel. Het verhaal, de verschillende classes en de gameplay zijn gratis en er zit geen limiet op de speeltijd of progressie. Wel kunnen spelers bijvoorbeeld battle passes kopen. Uitrusting en wapens moeten spelers in het spel verzamelen en die zijn niet te koop.