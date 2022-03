Diablo Immortal verschijnt in App Store voor iOS en iPadOS

De aankomende mobiele Diablo-game is verschenen in de App Store voor iOS en iPadOS. De game is nog niet beschikbaar, maar geïnteresseerden kunnen zich vast registreren voor de game. In de App Store wordt ook al een releasedatum getoond, maar deze blijkt niet te kloppen.

Blizzard heeft Diablo Immortal vast een plek gegeven in de App Store. De aankondiging is het eerste nieuws over de release van de game sinds de ontwikkelaar bekendmaakte dat de game voorlopig is uitgesteld.

In de App Store is te zien dat de game wordt verwacht op 30 juni 2022, maar dit blijkt niet de definitieve releasedatum te zijn voor de game. De game zou volgens het eerdere bericht in de eerste helft van 2022 verschijnen, wat betekent dat de game dus uiterlijk 30 juni verschijnt. Het kan ook zo zijn dat de game eerder verschijnt.

Tegenover IGN heeft Blizzard inmiddels laten weten dat het inderdaad om een placeholder-datum gaat. Volgens de ontwikkelaar "is 30 juni niet die officiële releasedatum van Diablo Immortal". De releasedatum wordt op een later moment bekendgemaakt.

Diablo Immortal werd in 2018 al aangekondigd. Het gaat om een smartphone-game die free-to-play wordt. De game heeft al verschillende testrondes gehad op Android, maar is nog niet officieel beschikbaar.