Diablo Immortal verschijnt op 2 juni voor Android en iOS en als bèta voor pc

Blizzard brengt smartphonegame Diablo Immortal op 2 juni uit. De ontwikkelaar maakt ook bekend dat er een pc-versie komt, met ondersteuning voor crossplay en crossprogressie. Op de releasedag zal de pc-versie als open bèta beschikbaar zijn.

Door ook een pc-versie uit te brengen, kan de game zoveel mogelijk mensen bereiken, zei regisseur Wyatt Cheng in een livestream waarin de verschijningsdatum werd aangekondigd. De pc-versie is gebaseerd op de smartphonegame; het gaat niet om een losstaande versie. Aan de smartphoneversie was al ondersteuning voor controllers toegevoegd in een bèta en de pc-versie zal dat ook krijgen. Daarnaast kan de pc-versie met toetsenbord en muis bestuurd worden.

Volgens Cheng is Diablo Immortal de 'grootste en meest ambitieuze' Diablo-game tot nu toe. De smartphonegame krijgt zes classes waar spelers uit kunnen kiezen en het verhaal speelt zich af in acht zones in een tijdlijn tussen Diablo II en Diablo III. Het spel zal gratis te spelen zijn en microtransacties bevatten. Blizzard werkt ook aan Diablo IV voor consoles en pc, maar het is nog niet duidelijk wanneer die game uitkomt.