Elektrische sedan Lucid Air komt 'in juni of juli' naar Europa

Lucids eerste auto, de Air, komt in juni of juli naar Europa. De elektrische sedan wordt gezien als een concurrent van onder meer de Tesla Model S en heeft een actieradius van 653 tot 837 kilometer. Hoeveel de auto in Europa moet kosten, is nog niet bekend.

De Amerikaanse autofabrikant zegt tegen Autocar in juni of juli de eerste auto's te gaan exporteren naar Europa en het Midden-Oosten. In juli vorig jaar zei het bedrijf tegen Electrive in ieder geval in Duitsland auto's te willen verkopen. Ook België en Nederland werden toen als landen genoemd waar Lucid auto's wil gaan verkopen. Of België en Nederland ook in juni en juli al Lucid Air-auto's krijgen, of pas later, is niet duidelijk.

Het is ook niet duidelijk wat voor Airs er dit jaar naar Europa moeten komen. De Lucid Air komt beschikbaar in meerdere varianten, waarbij de actieradius varieert van 653 tot 837 kilometer, afhankelijk van het gekozen model. Het vermogen varieert weer van 480pk, ofwel 353kW, tot 1111pk, ofwel 817kW.

De Air is met 300kW te snelladen, waardoor de auto na twintig minuten laden maximaal 483 kilometer kan rijden. De auto ondersteunt ook V2X-bidirectioneel laden. De sedan is 4,975 meter lang, 2,198 meter breed inclusief spiegels, 1,410 meter hoog en heeft een wielbasis van 2,96 meter. De Lucid Air is beschikbaar vanaf 77.400 dollar in de Verenigde Staten. Omgerekend zonder belastingen en invoerrechten is dat 72.025 euro. Het bedrijf had eerder gedacht dit jaar 20.000 Airs te kunnen bouwen; dat is daarna verlaagd naar 12.000 tot 14.000 auto's.