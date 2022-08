Lucid introduceert met Sapphire submerk voor eigen high-end-EV’s

De Amerikaanse autofabrikant Lucid heeft met Sapphire een nieuw submerk geïntroduceerd voor high-end-elektrische wagens uit de eigen stal. De Lucid Air wordt de eerste wagen met een Sapphire-badge. Deze EV krijgt een tri-motorsysteem mee dat 1200pk kan leveren.

De Lucid Air Sapphire krijgt het allereerste tri-motorsysteem van de Amerikaanse autofabrikant mee. Dat systeem bestaat uit twee elektrische motoren op de achteras van de wagen in combinatie met een enkele elektrische motor op de vooras. Door middel van torque vectoring kunnen de twee achterste motoren onafhankelijk van elkaar worden aangestuurd en dat moet volgens de autofabrikant de rijprestaties van de elektrische wagen ten goede komen. De Air Sapphire kan volgens Lucid 1200pk ontwikkelen. Dat is meer dan 1020 pk van de Tesla Model S Plaid. Lucid claimt dan ook dat de Air Sapphire hierdoor de krachtigste sedan ter wereld is.

Om deze prestaties te kunnen leveren werd onder andere het ontwerp van de accu en de interne koeling van diezelfde accu’s op de schop genomen. Hoeveel vermogen de accu's hebben, vermeldt de autofabrikant echter niet. Het rijbereik wordt evenmin meegedeeld. De fabrikant stelt wel dat de Air Sapphire van 0 naar 100km/u zou moeten kunnen accelereren onder de twee seconden. De Air Sapphire krijgt een stijvere ophanging mee, maar ook een ABS-, stabiliteitscontrole- en electronic power steering-systeem dat werd geoptimaliseerd.

De carrosserie van de wagen wordt vooraan aan de wielopeneningen iets breder gemaakt, 22 millimeter om precies te zijn. Achteraan komt er 24 millimeter bij in de breedte. Hierdoor moeten de nieuwe high-performance-banden van Michelin beter passen. Die banden krijgen overigens aerodynamische velgen uit carbon mee die de aerodynamica van de wagen moeten helpen stroomlijnen. Ook het interieur van de wagen wordt onder handen genomen. De stoelen worden vernieuwd en de interface van het infotainmentsysteem wordt uitgebreid. Dat systeem bevat nieuwe modi en menuopties die passen bij het Sapphire-merk.

De Amerikaanse autofabrikant zal 249.000 dollar vragen voor de Lucid Air Sapphire. De wagen is vanaf 23 augustus in de Verenigde Staten en Canada te bestellen. Het is niet duidelijk of de Amerikaanse autofabrikant de wagen ook in Europa of andere werelddelen zal uitbrengen.