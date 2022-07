Panasonic mikt op EV-accu's met 20 procent hogere energiedichtheid tegen 2030

Panasonic Energy, een van Tesla's acculeveranciers, wil in de komende jaren de energiedichtheid van zijn accu's verhogen met twintig procent. Dit wil het bedrijf bereiken met een nieuwe mix van materialen en chemicaliën.

De nieuwe samenstelling moet onder meer zorgen voor het verhogen van het voltage van een Panasonic-accu van 4,2 volt naar 4,3 of 4,4 volt. Dit zorgt ervoor dat de energiedichtheid hoger kan worden, zo beweert Panasonic Energy-cto Shoichiro Watanabe tegenover Reuters. Momenteel heeft Panasonics meest geavanceerde accu een energiedichtheid van grofweg 750 wattuur per liter. Dit zou op den duur 900Wh/l moeten worden.

In de praktijk kan dit bijvoorbeeld tot z'n 100 kilometer aan de actieradius van een Tesla Model Y toevoegen, terwijl de accu net zo groot blijft. Het bedrijf zou in plaats daarvan ook kleinere accu's kunnen inbouwen zonder het bereik van een EV aan te tasten, wat op gewicht en kosten kan besparen.

Watanabe legt daarnaast uit dat het bedrijf een manier ontwikkeld heeft om 'microcracking' tegen te gaan; het ontstaan van kleine barsten in de kathode. Die barsten hebben een negatief effect op de levensduur van de accu. Door middel van monokristallijne materialen moet de accu beter beschermd worden.

Verder werkt het bedrijf aan het vervangen van een deel van de grafiet met materialen op basis van silicium, een techniek die volgens het Nederlandse E-magny zelfs voor een 40 procent hogere energiedichtheid zou kunnen zorgen. Siliciummaterialen zijn daarentegen aanzienlijk duurder dan grafiet, waardoor Panasonic een balans tussen de kosten en eventuele prestatiewinsten moet zoeken.

Volgens een expert op het gebied van batterijwetenschappen is de bewering van Panasonic Energy aannemelijk. "Het verhogen van de energiedichtheid met 20 procent is zeker mogelijk", aldus de bron tegenover Reuters. Onderzoeken zouden al hebben uitgewezen dat een dergelijke accu praktisch te verwezenlijken is. Sterker nog, er wordt in gecontroleerde omgevingen al langer gewerkt aan accu's met een energiedichtheid van ruim 900Wh/l. Samsung lukte dat enkele jaren geleden bijvoorbeeld al.