Google Maps onderzoekt afpersing van restaurants met één-ster-gebruikersreviews

Tientallen Amerikaanse restaurants met een Michelinster worden momenteel afgeperst door oplichters die de bedrijven via Google Maps met negatieve reviews bombarderen. Google doet onderzoek naar het voorval.

De oplichters komen naar eigen zeggen uit India en dreigen iedere dag een 1-sterreview via Google Maps achter te laten, tenzij de eigenaren van de getroffen restaurants 75 dollar aan Google Play-cadeaubonnen betalen, zo meldt The New York Times. De chef van een van de getroffen bedrijven, Kim Alter, deelde op Twitter de dreigmail die zij ontving. Daarin verontschuldigen de daders zich meermaals voor hun acties en beweren het geld nodig te hebben voor het onderhouden van hun familie.

De tweet van Alter zorgde ervoor dat Google de betreffende gebruikersreviews verwijderde. Ook andere getroffen restaurants wisten het techbedrijf tot actie te dwingen door middel van tweets en andere acties op sociale media.

Google doet onderzoek naar de oplichterspraktijken en benadrukt tegenover The New York Times dat het achterlaten van reviews alleen toegestaan is als dit gebaseerd is op daadwerkelijke ervaringen. "We nemen snel actie als men in strijd is onze gebruikersvoorwaarden. Dit kan resulteren in het verwijderen van de betreffende reviews, het verbannen van een account of zelfs het starten van een juridisch proces."

Sommige restauranthouders hebben daarentegen kritiek op het beleid van Google; het zou voor slachtoffers zeer moeilijk zijn om in direct contact met het bedrijf te komen en het markeren van malafide gebruikersreviews zou niet altijd het gewenste effect hebben. Google Maps gebruikt zowel menselijke werknemers als algoritmes om te bepalen of een gebruikersrecensie legitiem is of niet, zo stelde het Google eerder dit jaar. De oplichters hebben tot dusver ogenschijnlijk Googles beveiligingssysteem kunnen omzeilen.