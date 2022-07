Google gaat 'gevoelige locaties' automatisch uit locatiegeschiedenis verwijderen

Google gaat bezoeken aan 'gevoelige medische faciliteiten' verwijderen uit de locatiegeschiedenis van Android-gebruikers. Het zal dat 'snel na de bezoeken' gaan doen. Voorbeelden daarvan zijn abortusklinieken.

De volledige lijst van voorbeelden die Google aanmerkt als 'gevoelige locaties' zijn 'counselingcentra, opvangcentra voor huiselijk geweld, abortusklinieken, vruchtbaarheidscentra, verslavingszorgfaciliteiten, klinieken voor gewichtsverlies, klinieken voor cosmetische chirurgie en meer'. Google gaat in de komende weken deze wijziging daadwerkelijk doorvoeren. Het meldt niet nadrukkelijk of deze wijziging gaat gelden voor gebruikers in specifieke regio's of wereldwijd.

Aanleiding voor de wijziging in de locatiegeschiedenis is ongetwijfeld de situatie rondom abortus in de Verengde Staten. In een deel van de staten is die medische ingreep nu verboden. Op basis van die redenering zou het kunnen zijn dat de wijziging alleen of eerst in de VS zal gelden. Aan de andere kant is er ook buiten de VS behoefte aan privacy rondom dit soort bezoeken.

Googles locatiegeschiedenisfunctie staat volgens het bedrijf standaard uitgeschakeld. Wie hem inschakelt en een Android-smartphone heeft waarvan locatiebepaling aan staat, zal zien dat zijn reisgedrag vastgelegd wordt en in te zien is in Google Maps. Google onderstreept ook dat het zich hardmaakt voor de privacy van zijn gebruikers als autoriteiten vragen om data, maar dat het ook via een gerechtelijk bevel verplicht kan worden om mee te werken.