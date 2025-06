Google laat locatiegeschiedenis niet meer zien op desktop

Google zal gebruikers niet langer de eigen locatiegeschiedenis laten inzien via de browser. Dat komt doordat de locatiegeschiedenis voortaan niet meer bij Google staat, maar de Maps-app dat lokaal opslaat op de telefoon.

Melding bij openen Tijdlijn in browser

De functie Locatiegeschiedenis heet sinds een tijdje al Tijdlijn en is voor sommige gebruikers als data al op de telefoon staat niet meer beschikbaar via de browser, meldt Google. Gebruikers hebben tot december om de wissel te maken naar het opslaan van data lokaal op de telefoon, meldt The Verge op basis van een mail aan gebruikers. De standaardtijd dat Maps een Tijdlijn laat zien gaat ook van 18 maanden naar 3 maanden, zo blijkt uit de informatie. Google zet de stap om de privacy van gebruikers te beschermen, zo zegt het bedrijf.