Google Maps voor Wear OS krijgt ondersteuning voor offline kaarten

Google lijkt een update voor Google Maps voor Wear OS te hebben uitgerold waardoor de kaartenapp ondersteuning voor offline kaarten krijgt. Het is niet duidelijk of de update momenteel voor elke gebruiker beschikbaar is.

Volgens 9to5Google gaat het om versie 11.140.0701W van Google Maps voor Wear OS. Na het downloaden van deze versie van de app, krijgen gebruikers naar verluidt een melding over de nieuwe functie te zien. De techwebsite schrijft dat er meteen na het opstarten van de app offline kaarten worden gedownload die ook op de verbonden smartphone van de gebruiker staan. Deze kaarten zijn terug te vinden in het instellingenmenu van de app. Daar staat de bestandsgrootte vermeld en kunnen ze tevens worden gewist. In dit menu kunnen de synchronistatieinstellingen ook worden aangepast.

Offline kaarten in Google Maps voor WearOS
Offline kaarten in Google Maps voor Wear OS

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 17-08-2024 11:35 25

17-08-2024 • 11:35

25

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Reacties (25)

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CaptainKansloos 17 augustus 2024 11:42
Het is een beetje onduidelijk of je hier ook offline routing mee kunt doen volgens mij. Op mijn telefoon gebruik ik GMaps met offline kaarten voor de Benelux, maar als ik mn telefoon in flightmode zet kan ik geen route plannen.

In contrast daarmee; mij Garmin Forerunner 945 sporthorloge kan geheel offline, door geheel Europa routes plannen en rerouten (al gaat dat niet snel en heb je geen verkeers updates e.d., voor zover dat noodzakelijk is).
Tuktop
@CaptainKansloos17 augustus 2024 11:45
Ik denk eigenlijk niet dat je met een non-LTE smartwatch die niet verbonden is met je telefoon of wifi, een route kunt plannen met Google Maps. Zoals ik het begrijp gaat het hier enkel om de kaartgegevens, zoals het ook werkt op je smartphone inderdaad. Dit is wel een aanname maar het artikel van 9to5google noemt het ook niet specifiek, dus don't get your hopes up.
kodak @Tuktop17 augustus 2024 13:32
30 jaar geleden was het al mogelijk om offline routes te plannen. De technologie van een moderne smartwatch moet dat prima kunnen. Het is meer de vraag of Google het wil aanbieden en wat ze daarbij zelf willen bereiken. Bijvoorbeeld of gebruikers de verwachting mogen hebben dat die routes rekening houden met actuele omstandigheden, die bij offline gebruik niet zomaar actueel zijn. Bijvoorbeeld of gebruikers de verwachting mogen hebben dat hun online routes incompleet zijn omdat deze niet zomaar de offline routes bevatten.

Google is geen bedrijf dat een duidelijke voorkeur heeft voor gebruikers die ook offline hun apparatuur willen gebruiken. Mogelijkheden daarin beperken ze vooral. Maar met het erkennen dat offlinegebruik ook waardevol kan zijn is het ook wat meer te verwachten dat ze offline routeplanning durven aan te bieden.
GertMenkel
@kodak17 augustus 2024 13:47
Ik kan offline routes plannen op mijn telefoon met OsmAnd en dergelijke, maar daar moet mijn telefoon vaak wel vijf minuten warm voor draaien. Als ik dat op een smartwatch moet gaan afwachten, denk ik dat ik er al had kunnen zijn zodra dat ding klaar is met rekenen. De offlinefuncties van Here zijn iets beter, maar daar heb ik op de fiets niet zoveel aan.

Google's algoritme zal ongetwijfeld beter zijn dan wat er op mijn telefoon staat, maar dat algoritme zit niet per se in de client side van hun dienst. De kaart zelf renderen wel, en dat kan ook zeker makkelijk offline, zelfs met zoekfunctie, maar of ze ook een efficiënte routeplanner gaan kunnen bouwen?

Daarnaast moet je ook zien te voorkomen dat je hele verschillende routes krijgt afhankelijk van of je wel of geen goed signaal hebt. Als je offlineroute je 20 minuten langer kost omdat hij te weinig nodes kon verwerken om een snellere route te vinden, ga je toch twijfelen waarom je horloge ineens bij de tankstationwifi zegt dat je route niet meer klopt.
twkr18526 @GertMenkel17 augustus 2024 23:16
Ik ben ook benieuwd hoe goed die offline maps op wearos zijn. Op de smartphone werkt het ook niet altijd ideaal, bijv als je de offline maps download en vervolgens de route zoekt als je databundel op is. Weliswaar verschilt het per land. Het beste werkt om met internetverbinding de route alvast op te zoeken, voordat je op pad gaat.
Tuktop
@kodak17 augustus 2024 13:38
Ik verwoordde me wat onduidelijk, ik bedoelde meer dat het momenteel geen optie is bij Google Maps, niet dat het überhaupt niet mogelijk zou zijn. Ben het er zeker mee eens dat het een mooie feature zou zijn! Maar Google kennende willen ze er ook wat aan verdienen middels gesponsorde POI's e.d.

(Hoewel het bij mij eigenlijk in de praktijk nooit een probleem is, gezien 'gratis' roaming, en ik kom eigenlijk vrijwel nooit buiten Europa.)
m_snel @Tuktop17 augustus 2024 22:37
Volgens mij moet je de route plannen als je online bent. Het je de offline kaart dan blijft de route planning gewoon functioneren.
Ik heb ze gedownload aangezien er vaak onder weg geen internet is.
V_J @Tuktop17 augustus 2024 17:46
Met HereWeGo op mijn Gear S3 (Tizen) was offline navigatie perfect mogelijk...
Het is 1 van de functies die ik mis op mijn huidige Galaxy watch: even vlug op de kaart kijken (en vlug kunnen navigeren) is veel handiger en discreter op je horloge dan op een gsm. Althans, zo vind ik toch...
(ik heb de batterij in mijn Gear S3 vervangen, en gebruik hem nog steeds in die situaties - jammer genoeg zal de support voor de Tizen horloges ergens volgend jaar ophouden).
Horatius @CaptainKansloos17 augustus 2024 11:51
Je vergelijking is scheef, een telefoon in vliegtuigmodus zet zijn GPS uit. Hoe wil je dat Google navigatie doet zonder GPS?

Ik denk niet dat je Garmin geheel offline is maar dat deze gewoon zijn gps heeft aan staan.
reneflo @Horatius17 augustus 2024 11:59
Heb even gecontroleerd, maar op mijn Android gaat GPS niet uit als ik mijn telefoon op vliegtuigmodus zet.
Ik denk niet dat je Garmin geheel offline is maar dat deze gewoon zijn gps heeft aan staan.
Online/offline gaat (normaal gesproken) altijd over internet. Locatie bepaling met GPS gaat niet via internet, dus ja, een garmin horloge werkt wel volledig offline.

Heb zelf een ander model garmin die geen routes kan herberekenen, maar heb wel navigatie en muziek volledig offline tijdens het rennen.
Llopigat
@reneflo17 augustus 2024 12:30
Heb even gecontroleerd, maar op mijn Android gaat GPS niet uit als ik mijn telefoon op vliegtuigmodus zet.
Ja dat hoeft ook helemaal niet omdat het alleen ontvangt. Vliegtuigmode is alleen om de zenders uit te zetten.

En in de praktijk is tegenwoordig bluetooth en meestal wifi ook gewoon toegestaan in het vliegtuig, alleen de mobiele verbinding niet omdat een 20x zo sterk signaal uitzendt.
evers97 @Llopigat17 augustus 2024 13:22
Nee, het gaat niet om het feit dat het signaal 20 keer sterker is, maar om het feit dat het zendvermogen van mobiele telefoons aanzienlijk toeneemt als er geen zendmast in de buurt is. Met meer dan 200 mobiele telefoons in een cabine kan dit een gevaar vormen voor de volksgezondheid, met name voor het cabinepersoneel, omdat zij voortdurend in een vliegtuig werken, in tegenstelling tot passagiers die slechts tijdelijk aan boord zijn.

Daarnaast is het ook verboden omdat grondmasten enorm overbelast kunnen raken als plotseling 200 tot 400 mobiele toestellen tegelijk verbinding proberen te maken met één mast. Dit zorgt voor overlast voor bewoners op de grond.

Het risico van storing in het vliegtuig zelf door mobiele telefoons is meestal klein tot verwaarloosbaar, maar het is een geval van 'better safe than sorry'.
Mosterd @evers9717 augustus 2024 19:52
Die stralingsgevaar zou je dan overal moeten hebben waar spontaan de 4G aan gaat. Als Delta storing heeft en het appartementencomplex van deze storing heeft Vodafone GSMers.
m_snel @evers9717 augustus 2024 22:33
Het zijn gewoon overdreven voorzorgsmaatregelen die wel begrijpelijk zijn. In de jaren negentig mocht je ook geen elektrische camera’s aan doen tijdens de start en landing.
CaptainKansloos @Horatius17 augustus 2024 11:57
Je vergelijking is scheef, een telefoon in vliegtuigmodus zet zijn GPS uit. Hoe wil je dat Google navigatie doet zonder GPS?
In flightmode heb ik 62 satellieten in view en 25 in gebruik voor een GPS (GNSS) fix. So I think you're wrong about that.
jdh009 @Horatius17 augustus 2024 12:33
Waarom zou GPS uit moeten in vliegtuigstand? Vliegtuigstand werd oorspronkelijk geïntroduceerd om te voorkomen dat mobiele apparaten radiosignalen uitzenden tijdens het vliegen, om zo mogelijke interferentie met de systemen van het vliegtuig te vermijden. GPS is een passieve ontvanger die alleen signalen ontvangt en zelf geen straling uitzendt en blijft eigenlijk altijd wel aan. Hooguit in modellen die het ook zien als stroombesparingsmodus wordt deze nog wel eens uitgezet maar dat is volgens mij eerder de uitzondering dan de regel. Ik kan mij in ieder geval niet herinneren dat deze ooit uit ging sinds in ieder geval de iPhone 3G.
bytemaster460 @Horatius17 augustus 2024 13:19
Los van het feit dat GPS niet uitgaat in de vliegtuigstand zou je met offline kaarten wel een route moeten kunnen plannen. Dat is eigenlijk ook het hele idee achter offline kaarten.
Luchtbakker @CaptainKansloos17 augustus 2024 21:34
In flightmode heb je geen GPS of iets anders van locatie bepaling. Daarom kan je ook geen route navigeren.
Stijnvi @CaptainKansloos18 augustus 2024 01:09
maar als ik mn telefoon in flightmode zet kan ik geen route plannen.
Ik heb het zojuist even geprobeerd op mijn eigen telefoon, maar ik kan binnen mijn offline kaart wel gewoon een route plannen op Google Maps. Het werkt dan wel alleen voor de auto, en niet voor OV, wandelen of fietsen.

Dit is overigens de tekst van Google zelf:
Use offline maps
After you've downloaded an area, use the Google Maps app just as you normally would. If your Internet connection is slow or absent, your offline maps will guide you to your destination as long as the entire route is within the offline map.
  • Get directions and show routes
  • Use navigation
  • Search for locations
Tip: Public transport, bicycling or walking directions are unavailable offline. In your offline driving directions, you can’t get traffic info or alternative routes.
CaptainKansloos @Stijnvi18 augustus 2024 07:22
Je hebt gelijk; mijn route planning stond op fietsen omdat ik dat toevallig al laatste had gebruikt. Auto route plannen lukt wel offline.

Even afwachten of dat bij de smartwarch app ook zo werkt (daar lijkt fietsen en wandelen me handiger trouwens).
theonlymarco83 17 augustus 2024 13:07
Nog niet beschikbaar op de galaxy watch 7 hier; ondanks een google maps versie nummer dat nog iets hoger is dan het in het artikel genoemde nummer
Gismo1979 @theonlymarco8317 augustus 2024 13:30
Ik lees in de link en op Sammobile dat de functie nog in publieke beta beschikbaar is.
Jerie 17 augustus 2024 16:06
Dat dit er nog niet was bewijst voor mij dat dit platform nog niet volwassen is. Immers moet je wat mij betreft offline kunnen reizen. Daarbij kan een GPS met offline kaart van hoge waarde zijn. En met een TomTom hoefde je ook niet online te zijn. Hoe zit het met Garmin en Apple?
JaVaWa @Jerie17 augustus 2024 17:58
Een Garmin horloge zoals de fenix is voorzien van off line kaarten en kan off line routes berekenen.
Z80 @Jerie17 augustus 2024 18:23
Amazfit kan ook offline navigeren. Tenminste de nieuwe modellen. Deze gebruiken openstreetmap als basis.

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