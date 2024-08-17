Google Maps voor Wear OS krijgt ondersteuning voor offline kaarten

Google lijkt een update voor Google Maps voor Wear OS te hebben uitgerold waardoor de kaartenapp ondersteuning voor offline kaarten krijgt. Het is niet duidelijk of de update momenteel voor elke gebruiker beschikbaar is.

Volgens 9to5Google gaat het om versie 11.140.0701W van Google Maps voor Wear OS. Na het downloaden van deze versie van de app, krijgen gebruikers naar verluidt een melding over de nieuwe functie te zien. De techwebsite schrijft dat er meteen na het opstarten van de app offline kaarten worden gedownload die ook op de verbonden smartphone van de gebruiker staan. Deze kaarten zijn terug te vinden in het instellingenmenu van de app. Daar staat de bestandsgrootte vermeld en kunnen ze tevens worden gewist. In dit menu kunnen de synchronistatieinstellingen ook worden aangepast.