Nieuw zoekfilter in Google blokkeert ook AI Overviews

Googles zoekmachine heeft er een zoekfilter bijgekregen waarmee veel contentblokken van Google in de zoekresultaten geblokkeerd worden. In plaats daarvan worden alleen tekstgebaseerde links getoond na een zoekopdracht.

De zoekmachine van Google toont tegenwoordig meer dan alleen relevante linkjes voor zoekopdrachten. In de zoekresultaten staan bijvoorbeeld ook gesponsorde berichten, resultaten weergegeven in Google Maps en winkelmodules. Het nieuwe zoekfilter, genaamd Web, verwijdert al die extra panelen en modules, zegt een woordvoerder van Google tegenover The Verge. Daardoor blijven alleen de relevante URL's over.

Web blokkeert daarnaast de nieuwe AI Overviews, die tijdens Google I/O zijn aangekondigd. AI Overviews geven een dynamische pagina met resultaten en bronlinks, waarme Google 'het googelen voor je' wil doen. Deze feature verschijnt in eerste instantie alleen in de VS, maar komt later naar meer landen. Wie daar tegen die tijd geen interesse in heeft, kan AI Overviews dus blokkeren door met Web te zoeken.

Het zoekfilter verschijnt bovenaan de pagina met zoekresultaten, naast andere filters als Afbeeldingen en Plaatsen. Het kan echter zijn dat het filter niet direct zichtbaar is. In dat geval moeten gebruikers eerst op Meer klikken, waarna Web te selecteren is in het dropdownmenu.

