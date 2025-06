Google bevestigt echtheid van uitgelekte documentatie over Search

De 2500 pagina's aan interne documenten over hoe Google Search bepaalt hoe hoog websites in de zoekresultaten komen, zijn echt. Dat heeft Google bevestigd. De documentatie werd eerder deze week buiten Google om openbaar gemaakt.

Seo-specialist Rand Fishkin deelde het lek eerder deze week, nadat een bron de 2500 pagina's met hem had gedeeld. In de documenten wordt uiteengezet hoe de Search-api van Google werkt en welke informatie beschikbaar is. Zo wordt erin beschreven wat voor soort data Google verzamelt en gebruikt, welke websites naar boven worden gehaald voor gevoelige onderwerpen als verkiezingen en hoe het met kleine websites omgaat. Wel gaat het om een oudere versie van de api.

Volgens Fishkin blijkt daaruit dat Google in het verleden niet eerlijk is geweest over hoe de zoekmachine precies werkt. Zo werd eerder gezegd dat er geen Chrome-data gebruikt wordt om te bepalen waar een website in de zoekresultaten terechtkomt, maar in de documentatie staat dat dergelijke data wel gebruikt wordt.

Google laat tegenover The Verge weten dat de documenten echt zijn, maar waarschuwt voor het doen van 'onjuiste aannames over Search'. De woordvoerder stelt dat de documenten belangrijke context missen en benadrukt dat het om een oudere versie van de api gaat. "We hebben uitgebreide informatie gedeeld over hoe Search werkt en de soorten factoren die onze systemen meewegen, terwijl we ook werken aan het beschermen van de integriteit van onze resultaten tegen manipulatie.”