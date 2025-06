Flitsmeister is niet meer beschikbaar in de Google Play Store - update

De Flitsmeister-app is niet meer beschikbaar in de Play Store voor Android. Het is niet duidelijk waarom de app uit de appwinkel is verdwenen. Flitsmeister is nog wel te downloaden in de App Store voor iOS.

Wie in de Google Play Store zoekt naar Flitsmeister, krijgt niet het juiste resultaat te zien. Ook de directe link naar de Android-app werkt op het moment van schrijven niet meer. Op X merken gebruikers eveneens op dat de app is verdwenen. Een andere gebruiker meldt dat de app zelf ook niet meer werkt. Tweakers heeft vragen uitstaan bij Flitsmeister over de afwezigheid van de app in de Play Store.

Begin deze maand kondigde Flitsmeister nog een nieuwe abonnementsstructuur aan, waardoor bepaalde functies die voorheen gratis waren voortaan alleen gebruikt kunnen worden met een betaald abonnement. De app verhoogde daarnaast de abonnementsprijs met 1 euro per maand, van 2 naar 3 euro.

Update, 20.00 uur: De Flitsmeister-app is inmiddels weer beschikbaar in de Play Store. In een reactie aan Tweakers laat Flitsmeister weten dat de app korte tijd offline was vanwege een tekstuele fout die in strijd was met het beleid van Google.