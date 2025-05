Flitsmeister onthult nieuw DASH-accessoire voor waarschuwen flitsers

Flitsmeister heeft een nieuw apparaat onthuld dat gebruikers waarschuwt voor flitsers, files en meer. De Flitsmeister DASH volgt de ONE en TWO op, de vorige modellen van het bedrijf. Het apparaat kan sinds dinsdag vooruitbesteld worden.

De Flitsmeister DASH krijgt een rond aanraakscherm waarop gebruikers op de hoogte gesteld worden van flitsers en trajectcontroles. Het apparaat waarschuwt ook voor files en gevaarlijke situaties op de rijbaan. De DASH krijgt knoppen aan de zijkant, in plaats van aan de voorkant zoals bij zijn voorgangers. Het apparaat krijgt daarnaast een eigen internetverbinding op basis van een e-sim. Gebruikers hoeven dus geen telefoon aan te sluiten.

De DASH heeft ingebouwde 2W-speakers. Het apparaat meet 92,6x95,6mm en is ongeveer 20mm dik. Het apparaat is daarmee een stuk groter dan de voorgaande ONE en TWO. De DASH heeft onder andere GPS aan boord, naast licht- en proximitysensors. Opladen kan draadloos via de houder die op het dashboard wordt geplaatst, of via USB-C. De DASH weegt 123 gram.

Het apparaat zelf kost 150 euro en kan vanaf dinsdag vooruitbesteld worden. Flitsmeister verwacht de eerste exemplaren in juli te leveren. Om de DASH te gebruiken, moet ook een maandelijks abonnement van 10 euro worden afgesloten. Dat abonnement biedt overal in Europa internet, automatische updates voor de DASH, ritregistratie en alle voordelen van een Flitsmeister PRO-abonnement. Volgens het bedrijf kunnen gebruikers ‘binnenkort’ ook een overzicht bijhouden van hun parkeerkosten.