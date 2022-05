Flitsmeister voor Android Auto is beschikbaar voor alle gebruikers

Flitsmeister voor Android Auto is uit de bètafase. Sinds februari was er al bètaversie beschikbaar, maar met de nieuwste update is Android Auto-integratie beschikbaar voor alle gebruikers van de app.

De definitieve versie van de Android Auto-integratie is doorgevoerd in Flitsmeister en gebruikers hoeven dus geen losse app te downloaden. De makers van de app laten dat weten aan Androidworld. Wie een auto heeft die compatibel is met Android Auto, kan Flitsmeister op het dashboard tonen door de Android-telefoon waar de app op staat aan te sluiten via USB of Bluetooth.

Met de Android Auto-versie van Flitsmeister kunnen gebruikers navigeren en net als bij de reguliere app komen er waarschuwingen in beeld voor flitsers, flitspalen en trajectcontroles. Ook geeft de app waarschuwingen als bijvoorbeeld een auto langs de weg staat of een hulpdienst in aantocht is op een bepaalde locatie. Eerder deze maand voegde Flitsmeister een soundpack met instructies en waarschuwingen ingesproken door Formule 1-commentator Olav Mol toe.