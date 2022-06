Flitsmeister introduceert TWO-accessoire

Flitsmeister heeft de opvolger van het Flitsmeister ONE-apparaatje geïntroduceerd. Volgens het bedrijf heeft dit apparaat een verbeterd display, en is het mogelijk om flitsers te melden. Net als de ONE waarschuwt het apparaatje automobilisten voor flitspalen en andere obstakels onderweg.

De toegevoegde waarde van de Flitsmeister TWO ten opzichte van de Flitsmeister-app, is volgens de fabrikant dat de TWO, net als de ONE, op de dashboard van de auto te plaatsen is. Door hem via bluetooth met de telefoonapp te verbinden, gaat het apparaat automatisch aan wanneer de auto gestart wordt.

Waar de ONE enkel werkte met geluid en een ledlichtje, bevat de TWO een schermpje waarop flitsinformatie komt te staan, evenals waarschuwingen voor andere wegobstakels. Wanneer de automobilist een dergelijke situatie nadert, geeft het apparaatje ook nog een geluidsseintje af. Verder is er op de display de maximumsnelheid te zien.

Volgens Flitsmeister is er met dit display duidelijker informatie over te brengen dan met de ONE. Ook is het mogelijk om via de TWO gevaarlijke verkeerssituaties of flitsers te melden, wat niet kon op het eerdere apparaatje. Verder meldt het bedrijf in de toekomst de TWO via updates van meer toevoegingen te zullen voorzien. Als voorbeeld geeft Flitsmeister dat gebruikers in de toekomst een 'parkeeractie' kunnen starten na de rit.

De Flitsmeister TWO is nu te pre-orderen en wordt over twee weken geleverd. Om het apparaat te gebruiken is een lader nodig. Ook is er een Flitsmeister PRO-abonnement vereist. De TWO kost 79,95 euro, waar standaard een jaar PRO bij zit. Ook is het mogelijk om voor 89,95 euro de TWO te bestellen met een twee jaar durend PRO-abonnement.