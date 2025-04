Flitsmeister teaset apparaat met rond scherm voor waarschuwen flitsers

Flitsmeister is begonnen met het teasen van een nieuw apparaat voor in de auto dat gebruikers waarschuwt voor flitsers. De opvolger van de ONE en TWO van enkele jaren geleden heeft een rond scherm, zo laten de afbeeldingen zien.

De afbeeldingen op de site laten zien dat het apparaatje op het ronde scherm onder meer de huidige snelheid en maximumsnelheid kan laten zien en bovendien kan weergeven of er flitsers in aantocht zijn. De fabrikant zegt niet wanneer het de nieuwe hardware aankondigt. De TWO is van eind 2021 en de ONE komt uit 2019.