Flitsmeister introduceert One-apparaat voor meldingen en starten van app

Flitsmeister brengt de One uit, een apparaat dat gebruikers in hun auto kunnen bevestigen en dat er voor zorgt dat de Flitsmeister-app automatisch start bij het instappen. De prijs van de accessoire is 49,95 euro.

De Flitsmeister One is een klein zwart apparaatje dat gebruikers bijvoorbeeld op het dashboard van hun auto kunnen plakken. Na koppeling met de Flitsmeister-app via bluetooth low energy, zorgt de One er voor dat die software op een smartphone automatisch start bij het instappen.

De One heeft een led en speaker om de automobilist met licht en geluid te kunnen waarschuwen bij controles. De app stuurt daarvoor een signaal naar het apparaatje. Volgens de maker houdt de CR2450-knoopcelbatterij het zo'n twee jaar vol en is deze vervangbaar.

De prijs van de Flitsmeister One is 49,95 euro maar bij het plaatsen van een pre-order is dat tijdelijk 39,95. Het bedrijf is de productie naar eigen zeggen gestart en de levering zou in december beginnen. Het gaat om de eerste hardware van Flitsmeister.