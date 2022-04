Flitsmeister doet proef met dimmen van straatverlichting afhankelijk van drukte

In Assen is een pilot gestart waarbij de straatverlichting wordt gedimd als het rustig is op de weg en versterkt wordt als het drukker is. Het gaat om een test van de gemeente in samenwerking met Flitsmeister en lampenmaker Sustainder.

De proef vindt plaats op een traject op de Europaweg-Zuid, waar twee jaar geleden al 280 slimme armaturen van Sustainder zijn geïnstalleerd. De straatverlichting kan ingesteld worden aan de hand van de verkeersdrukte en om die te meten, wordt verkeersdata van Flitsmeister gebruikt.

Het gebruik van de dynamische verlichting moet de verkeersdoorstroming verbeteren, de veiligheid bevorderen en energie besparen. Volgens de initiatiefnemers kan de verlichting niet alleen worden afgestemd op de drukte, maar is het ook mogelijk om extra te verlichten bij een stilstaande auto met pech. Dat moet de veiligheid van betrokkenen en hulpdiensten verhogen bij verkeersincidenten.

Op het betreffende traject worden al dimschema's gebruikt. Die schema's worden op basis van Flitsmeister-data geoptimaliseerd. Uit een eerste analyse van verkeersgegevens zou blijken dat een aanpassing van het schema afgesteld op de gemiddelde verkeersdrukte leidt tot een besparing van gemiddeld 25 procent op het energieverbruik.

Het project bevat ook een ander deel dat gericht is op verlichting bij parkeren. Achter het gemeentehuis in Assen zullen Flitsmeister-gebruikers dat merken als ze een parkeeractie doen in de app. In de parkeerzone gaat de verlichting dan tijdelijk feller branden. De twee onderdelen van de pilot zijn gestart en lopen tot eind dit jaar. Daarna worden de resultaten geëvalueerd en wordt beslist of de toepassingen permanent worden ingezet.