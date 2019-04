Lantaarnpalen in tachtig gemeenten werken al twee nachten niet door ict-storing

Lantaarnpalen in zeker tachtig gemeenten gaan sinds de wisseling naar de zomertijd afgelopen zondag niet meer aan. Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de werking vermoedt dat het om een ict-storing gaat en schakelt de verlichting nu handmatig in.

Energienetwerkbedrijf Alliander zegt dat tegen de NOS. Volgens het bedrijf gingen de lantaarnpalen in delen van de getroffen gemeenten zondagavond en maandagavond niet aan. Om hoeveel lantaarnpalen het precies gaat is niet duidelijk, volgens Alliander hangt het af van de schakelaar die wordt gebruikt.

De lantaarnpalen werken met schakelaars die de verlichting automatisch aan en uit zetten. Er zijn twee type schakelaars, zegt de woordvoerder van Alliander. Bij één daarvan zou er 'iets mis gegaan zijn met de ict'. Het vermoeden is dat het probleem te maken heeft met de overgang van de wintertijd naar de zomertijd. Alliander zoekt naar een oplossing en totdat die gevonden is worden alle lantaarnpalen handmatig aangezet.

Of een buurt of gemeente getroffen is, hangt af van de gebruikte schakelaar in de lantaarns. De gemeenten waar de verlichting niet meer aan gaat liggen in Flevoland, Friesland, Gelderland, Noord-Holland en Zuid-Holland. Volgens Omroep Flevoland blijft in sommige plaatsen één straat donker, maar zijn er ook gemeenten waar de straatverlichting bijna nergens brandt. Dat zou het geval zijn in Epe op de Veluwe.