Firefox gaat in Nightly-versie notificaties van websites grotendeels blokkeren

Firefox blokkeert in de nieuwste Nightly-release deze maand standaard verzoeken van websites om notificaties weer te geven. Mozilla is op zoek naar manieren om deze verzoeken, die vaak als spam worden ervaren, aan banden te leggen.

Mozilla onderdrukt in de eerste twee weken van april alle verzoeken om notificatietoestemming, tenzij die het gevolg zijn van een muisklik of toetsaanslag. In de twee weken daarop zullen notificatieverzoeken alleen uiting krijgen in de vorm van een icoontje in de adresbalk. Pas als een gebruiker daarop klikt, komt de bekende permissie-pop-up tevoorschijn. De test loopt om precies te zijn van 1 tot 29 april.

Volgens Mozilla ligt het probleem met de notificatiepermissie-pop-ups bij het feit dat lang niet altijd duidelijk wordt hoe de website beter functioneert als de notificaties worden ingeschakeld, of dat een betere gebruikservaring helemaal niet het doel is. Een ander probleem zou zijn dat sites er te snel om vragen, waardoor gebruikers nog geen keuze kunnen maken en dus voor 'nee' gaan, zelfs als de notificaties de gebruikservaring wel zouden verbeteren.

Volgens de browsermaker resulteert nog geen drie procent van alle notificatieverzoeken in een 'ja'. negentien procent zou zelfs als resultaat hebben dat gebruikers de website direct verlaten.

Mozilla gaat daarnaast bij de releaseversie van de browser data verzamelen. Dit soort dataverzameling op het releasekanaal is een uitzondering, stelt Mozilla, en zal plaatsvinden bij een klein percentage van de gebruikers. Mozilla gaat dit doen in Firefox 67, maar dat zit nu nog in het bètakanaal. Misschien vraagt de ontwikkelaar gebruikers dus eerst om toestemming.