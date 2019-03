Gratis wachtwoordmanager Firefox Lockbox is nu ook beschikbaar voor Android

Mozilla laat weten dat zijn wachtwoordmanager Firefox Lockbox nu ook beschikbaar is voor Android-toestellen. Voorheen konden alleen gebruikers van een iOS-apparaat de gratis app installeren.

Firefox Lockbox is een app die alle Firefox-wachtwoorden van de gebruiker opslaat. De toepassing kan ook worden ingesteld als standaard-app voor het automatisch invullen van alle wachtwoorden op internet, via een browser naar keuze. De wachtwoorden zijn beveiligd met 256bit-versleuteling, terwijl de app zelf met een pincode of vingerafdruk wordt geopend.

Firefox Lockbox is verder een tamelijk eenvoudige wachtwoordmanager met alle basisfunctionaliteit. De gebruiker kan nieuwe wachtwoorden creëren, controleren of wachtwoorden in het verleden ten prooi zijn gevallen aan hackers en ook andere gevoelige informatie bewaren in de app. De wachtwoorden worden desgewenst automatisch gesynchroniseerd over alle apparaten van de gebruiker.