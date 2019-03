Darknetmarktplaats Dream Market kondigt na politieactie aan 30 april te stoppen

Darknetmarktplaats Dream Market gaat per 30 april offline. De diensten worden verschoven naar een 'partnerbedrijf'. Dream Market geeft niet aan waarom de site stopt. De melding komt nadat onder meer Europol bericht over een internationale politieactie tegen darknetmarktplaatsen.

Bezoekers die de site van Dream Market bereiken, krijgen de melding over het offline halen van de site te zien. In het bericht schrijft Dream Market dat de diensten na 30 april worden verschoven naar een 'partnerbedrijf' en verwijst het naar een adres op het darknet. Volgens dezelfde melding is die site echter nog offline en komt deze 'binnenkort' beschikbaar.

De timing van het bericht is opvallend; gisteren maakte Europol bekend verscheidene verdachten te hebben gearresteerd en darknetmarktplaatsaccounts offline te hebben gehaald. Dit was een internationale actie in samenwerking met de FBI, DEA en politiediensten uit Canada. Deze actie duurde van 11 januari tot 12 maart 2019. Welke sites ze hebben neergehaald, vermelden de organisaties niet, wel dat ze beslag hebben gelegd op bijna 300 kilo drugs, 51 vuurwapens en ruim 6,2 miljoen euro. Daarvan is 4 miljoen euro cryptogeld.

Door de samenloop van berichten bestaat het vermoeden dat veiligheidsdiensten Dream Market hebben overgenomen. Op Twitter waarschuwen gebruikers als DarkDotFail de marktplaats niet langer te gebruiken en de gelinkte partnersite ook niet te bezoeken. De gebruiker verwijst daarbij naar Hansa, een darknetmarktplaats die de Nederlandse politie bijna een maand in beheer had. Toen werd de encryptie van het berichtenverkeer uitgeschakeld, waardoor de communicatie tussen verkopers en klanten kon worden gevolgd. DarkDotFail vermoedt dat de veiligheidsdiensten nu hetzelfde willen proberen bij Dream Market.