OM arresteert drie 17-jarigen om verdenking drugsverkoop op Hansa-marktplaats

Het Openbaar Ministerie heeft drie jongens van 17 jaar gearresteerd. Zij worden ervan verdacht hard- en softdrugs te hebben verkocht op de Hansa-darknetmarktplaats die een maand geleden werd overgenomen door opsporingsdiensten.

Het OM meldt dat de drie uit Gelderland komen. Ze zijn niet voorgeleid aan de rechter-commissaris. Waarom dat niet is gebeurd, wordt niet vermeld. Daarnaast verrichte het Openbaar Ministerie woensdagnacht een arrestatie in Rotterdam. Daarbij ging het om een 28-jarige man uit Krimpen aan den IJssel. Hij wordt ervan verdacht cannabis via de marktplaats te hebben verkocht onder de naam Quality Weeds. Daarnaast zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan witwassen.

Bij de doorzoeking van de woning en een kelderbox trof de politie 'een aanzienlijke hoeveelheid' contant geld aan. Daarnaast leverde de doorzoeking verpakkingsmateriaal en een computer met een usb-drive op. Het OM verwacht dat aan de hand van de vergaarde informatie nog meer arrestaties verricht kunnen worden. Team High Tech Crime zou inmiddels meer dan 1158 bitcoin in beslag hebben genomen, wat momenteel neerkomt op ongeveer 2,7 miljoen euro. Het OM schrijft dat 'het geldbedrag inmiddels is overgemaakt op zijn eigen rekening'.

Donderdag werd bekend dat onder meer de Nederlandse politie een maand lang de controle had over de darknetmarktplaats Hansa. Daardoor was het mogelijk om transacties in te zien en zo informatie over kopers en verkopers te verzamelen. Toegang tot Hansa was mogelijk doordat twee beheerders zijn aangehouden. Jan-Jaap Oerlemans, onderzoeker aan de Universiteit Leiden, legt vrijdag aan NRC uit dat hij het twijfelachtig vindt dat de politie zich schuldig zou hebben gemaakt aan uitlokking. Wel zou de politie bijvoorbeeld door medeplichtigheid aan drugshandel strafbare feiten hebben gepleegd, maar dit is toegestaan tijdens een infiltratieactie, aldus Oerlemans. Het OM toetste zelf of de actie proportioneel was.