Gigabyte introduceert ontwikkelbord met Celeron N3350-dualcore

Gigabyte heeft een compact ontwikkelbord aangekondigd dat over een Intel Celeron N3350 beschikt. De singleboard-pc met ge´ntegreerde heatspreader is onder andere in te zetten voor internet-of-things-toepassingen.

De Gigabyte GA-SBCAP3350 meet 146x102mm en een aluminium geperforeerde heatsink neemt de gehele achterkant in beslag. Wie de Celeron N3350 actief wil koelen kan dat doen: er is een fanheader aanwezig. Voor het geheugen is er een so-dimm-sleuf aanwezig voor maximaal 8GB ddr3l-1333 en een mini-pci-e-sleuf is in te zetten voor een draadloze netwerkkaart of msata-ssd.

Verder bevat het bord hdmi en vga en zijn er twee gigabit-ethernetpoorten en een duo usb 3.0-poorten. De combinatie van de HD Graphics 500-gpu van de Celeron en hdmi zou het draaien van beelden op een resolutie van 3840x2160 pixels mogelijk maken.