Lyft start ontwikkelingsdivisie voor eigen techniek zelfrijdende auto's

De Amerikaanse Uber-concurrent Lyft heeft aangekondigd dat het een eigen divisie opent voor de ontwikkeling van technieken voor zelfrijdende auto's. Zo moet de afdeling een zogenaamd 'open self-driving system' ontwikkelen. Het gaat om zowel hardware als software.

Het bedrijf maakt vrijdag bekend dat het daarom een ontwikkelcentrum open in het Californische Palo Alto, dat de naam Level 5 Engineering Center draagt. De ontwikkeling van technologie voor autonome voertuigen is volgens Lyft geen bijzaak, maar vormt het de kern van zijn bedrijf. Daarom wil het de komende tijd nieuw personeel aannemen dat zich met de ontwikkeling moet bezighouden.

Het bedrijf legt uit dat het een 'hybride netwerk' wil onderhouden, wat betekent dat zowel menselijke chauffeurs als autonome voertuigen ingezet worden voor het vervoer van passagiers. Als een bepaalde rit bijvoorbeeld door een zelfrijdende auto afgelegd kan worden, dan wordt er voor deze manier gekozen. Lyft wil gebruikmaken van zijn bestaande netwerk aan voertuigen om zijn software te trainen.

The New York Times schrijft dat Lyft eerder een 'open platform' aankondigde, waarbinnen het met verschillende partners samenwerkt aan zelfrijdende voertuigen. De krant vergelijkt de aanpak van het bedrijf met die van Google op het gebied van Android, waarbij het bedrijf zelf software ontwikkelt die wordt gebruikt door verschillende hardwarefabrikanten. De aanpak van concurrent Uber zou meer te vergelijken zijn met die van Apple, dat zowel de hardware en de software in eigen beheer wil houden. Uber werkt al langer aan eigen technieken voor autonome voertuigen.

Lyft werkt onder meer samen met Google-zuster Waymo. Andere partners zijn Jaguar, Land Rover, General Motors en softwarebedrijf nuTonomy. Het bedrijf maakte vorig jaar bekend dat het verwacht binnen vijf jaar de meeste ritten met autonome voertuigen uit te voeren. Het traditionele model van eigendom van een auto zou binnen een periode van tien jaar verdwenen moeten zijn, schatte het bedrijf.