Bloomberg: Uber en Softbank sluiten investeringsdeal van 1 miljard dollar

Uber en Softbank hebben een investeringsdeal gesloten waarbij de Japanse provider voor een miljard dollar in Uber investeert en voor negen miljard dollar aandelen koopt van de taxidienst, meldt persbureau Bloomberg.

Als onderdeel van de overeenkomst heeft investeringsbedrijf Benchmark toegezegd zijn rechtszaak tegen voormalig Uber-ceo Travis Kalanick te laten vallen. Bronnen zeggen tegen persbureau Reuters dat het bedrijf de rechtszaak had aangespannen om de invloed van de voormalige directeur te beperken en hem uit het bestuur van Uber te verwijderen. De bestuurshervormingen zouden een voorwaarde zijn geweest voor de investering.

De investering komt niet alleen van Softbank, maar van een consortium van bedrijven waar de Japanse provider de leiding over heeft. Door de aankoop van de aandelen zou het consortium een aandeel van 17 procent in Uber krijgen. De overeenkomst was al enige weken in de maak en volgt op een investering van een miljard dollar door Google-moederbedrijf Alphabet in Uber-concurrent Lyft. Softbank zou hebben gezegd dat het in Lyft zou investeren als de Uber-deal niet zou rondkomen, aldus Reuters.