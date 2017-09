Uber verliest vergunning om zijn diensten in Londen aan te bieden

Uber mag niet langer zijn diensten aanbieden in Londen. Eind deze maand verloopt de vergunning van het bedrijf om taxichauffeurs in dienst te nemen, maar de Transport for London-autoriteit vernieuwt deze niet. Uber claimt miljoenen gebruikers in de Britse hoofdstad te hebben.

Ubers gedrag als bedrijf vertoont een gebrek aan verantwoordelijkheid, stelt Transport for Londen in een verklaring. De autoriteit laakt onder andere tekortkomingen wat betreft het melden van criminele activiteiten, wat gevolgen heeft voor de publieke veiligheid in Londen. De burgemeester van Londen steunt het besluit. Uber gaat niet akkoord met de beslissing en tekent bezwaar aan.

In een verklaring aan Britse media zoals The Guardian claimt Uber 3,5 miljoen gebruikers van zijn app in Londen te hebben terwijl 40.000 chauffeurs in de stad voor de dienst zouden werken. Uber verklaart verder dat het besluit laat zien dat 'Londen niet openstaat voor innovatie'.

Ubers vergunning verloopt op 30 september. Het kan echter zo zijn dat Uber ook geruime tijd na deze datum nog steeds zijn diensten in de Britse hoofdstad kan blijven aanbieden. Uber heeft namelijk nu 21 dagen de tijd om bezwaar aan te teken tegen de beslissing van Transport for Londen. Tot het moment dat alle eventuele beroepsprocedures tegen dit besluit zijn afgehandeld, mag Uber actief blijven in Londen.