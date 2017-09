UberPop blijft in Nederland verboden na uitspraak hoogste rechter

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven, oftewel het CBb, heeft donderdag bepaald dat de minister van Infrastructuur en Milieu terecht maatregelen heeft genomen om UberPop in Nederland te stoppen. De dienst liet chauffeurs zonder taxivergunning passagiers vervoeren.

Het CBb, dat in deze kwestie de hoogste rechter is, schrijft in een bericht dat dit soort vervoer niet als carpoolen aangemerkt kan worden, omdat er sprake is van een economische activiteit. Daarom moet dit worden aangemerkt als taxivervoer, waarvoor volgens de wet een vergunning is vereist. Uber zou daarom door het aanbieden van de dienst aan de overtreding van de wet door de chauffeurs hebben bijgedragen.

Dat is dan ook de reden waarom de minister terecht dwangsommen heeft opgelegd aan Uber opdat het bedrijf met de dienst zou stoppen. Daarbij ging het om dwangsommen van 10.000, 50.000 en 300.000 euro, aldus het CBb. Deze bedragen moest Uber betalen omdat het niet stopte met UberPop. Het verbod geldt niet voor UberX, waarbij de chauffeurs wel een vergunning hebben. De rechter vernietigde wel het eerdere besluit een dwangsom van 650.000 euro op te leggen.

Uber ging in beroep bij het CBb omdat het van mening is dat er geen sprake is van taxivervoer, zo blijkt uit de uitspraak. Daarnaast vond het bedrijf dat er zicht is op legalisatie en dat daarom een uitzondering had moeten worden gemaakt. Ook zou het verbod in strijd zijn met Europees recht, namelijk het recht van vrij verkeer van diensten.

Het Amerikaanse bedrijf stopte in 2015 in Nederland met het aanbieden van UberPop. Het bedrijf zei destijds honderden chauffeurs te hebben binnen deze dienst. Ook in andere landen levert het bedrijf juridische vraagstukken op. Er loopt momenteel een zaak bij het EU-Hof waarin wordt onderzocht of de dienst als taxibedrijf moet worden gezien of als onlinedienst. De advocaat-generaal stelde in mei in een advies dat Uber aan dezelfde regels moet voldoen als een taxibedrijf.