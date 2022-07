Uber gebruikte aangepaste app om Nederlands onderzoek naar UberPOP te frustreren

Taxibedrijf Uber heeft diverse kill-switches ingezet om rond 2015 het onderzoek naar zijn dienst UberPOP te frustreren. Inspecteurs die wilden rondkijken in de app zagen geen chauffeurs, een versie van de app die intern vermoedelijk bekendstond als Greyball.

UberPOP

Inspecteurs van de Inspectie Leefomgeving en Transport konden de app wel openen en inloggen, maar de app deed vervolgens alsof er geen chauffeurs waren, schrijft Trouw op basis van de Uber Files, waarin ruim 120.000 interne e-mails, memo’s en notulen van het taxibedrijf zitten. Die kwamen in handen van de Engelse krant The Guardian. Die deelde ze met met het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ), waar vanuit Nederland naast Trouw het FD en onderzoeksplatform Investico met de bestanden aan de slag konden.

Het bestaan van de tool zelf kwam al naar buiten in 2017, maar toen was niet duidelijk dat deze mogelijk ook in Nederland was ingezet. Met de software werden ambtenaren geïdentificeerd op basis van informatie die in de app werd verzameld, waarna zij buitengesloten werden van het gebruik van Uber. Zo zouden aan Uber-gebruikers van wie werd vastgesteld dat zij onderzoek deden naar de taxidienst, geen chauffeurs worden aangeboden.

Dit gebeurde zonder dat de ambtenaar hier weet van had; zo zouden er binnen de app Uber-auto's in de buurt worden getoond, terwijl die in feite niet aanwezig waren. Door 'spookauto's' te tonen zou worden voorkomen dat de bewuste ambtenaar erin slaagde om een ritje te krijgen. Onder meer met behulp van creditcardgegevens werd vastgesteld of een gebruiker mogelijk onderdeel uitmaakte van een overheidsorganisatie.

Uber gebruikte de tool in 2014 in Nederland, zo blijkt uit communicatie van ceo Travis Kalanick met de Nederlandse directeur Niek van Leeuwen. Kalanick zei op een melding van Van Leeuwen dat inspecteurs waren afgeschermd dat de Nederlandse divisie 'goed bezig' was.

De tool heeft effect, zo blijkt uit documenten van ILT die in de openbaarheid kwamen na een Wob-verzoek. Trouw schrijft dat ambtenaren elkaar schrijven dat ze niemand te pakken krijgen tijdens nachtelijke acties. "Mogelijk is UberPOP minder actief in Amsterdam", schrijft een inspecteur als verklaring, "maar zeker weten doen we dit niet." Een inspecteur zet Uber vervolgens op zijn privé-telefoon en ziet vervolgens wel chauffeurs in de buurt. Uber stopte in 2017 met het gebruik van Greyball.

Het was al langer duidelijk dat Uber de Nederlandse autoriteiten met technische middelen probeerden te misleiden. Zo zette Uber bij de inval in het Amsterdamse kantoor in 2015 Ripley in, een kill-switch die automatisch alle medewerkers buitensloot van Uber-systemen, zodat autoriteiten geen gegevens konden verkrijgen.

Daarnaast probeerde Uber via politieke druk zijn dienst UberPOP, waarbij 'mensen met elkaar meereden', niet meer illegaal te krijgen. Zo stelde VVD-Kamerlid Barbara Visser voor Uber gunstige Kamervragen over de kwestie en probeerde het bedrijf vervolgens de ambtenaar die belast was met antwoorden te beïnvloeden voor gunstige antwoorden. Ook nam voormalig Eurocommissaris en VVD-politica Neelie Kroes namens het bedrijf contact op met ministers en met premier Rutte om een gunstig woordje voor het bedrijf te doen. Later zou zij officieel in dienst komen van Uber, maar dat was toen nog niet het geval. Het hielp uiteindelijk niet, want UberPOP is nooit legaal geworden in Nederland en andere Europese landen.