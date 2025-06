Uber laat minderjarigen eigen profiel gebruiken en zelfstandig ritten aanvragen

Uber voegt tienerprofielen toe aan Uber. Hiermee kunnen 13- tot 17-jarigen een eigen profiel gebruiken en zo zelfstandig ritten aanvragen. Wel moet het profiel gekoppeld zitten aan het account van een volwassene.

De volwassene moet het tieneraccount aanmaken en krijgt een melding als er een rit wordt aangevraagd, schrijft Uber op zijn website. Ook kan deze de rit volgen en contact opnemen met de chauffeur. Daarnaast wordt automatisch de audio opgenomen, die de volwassene live kan beluisteren. De tiener moet tevens een veiligheidstraining in de app voltooien voordat diegene zijn account kan gebruiken.

Chauffeurs hebben de optie om uit te schakelen dat minderjarigen ritten bij hen kunnen opvragen. Ook in individuele gevallen wordt het mogelijk om die reden ritten te weigeren, omdat bij het profiel komt te staan of het een tieneraccount betreft. De mogelijkheid voor minderjarigen om een account aan te maken is momenteel enkel nog beschikbaar in een aantal steden in de VS en Canada. Binnenkort komen daar 'meer locaties' bij, zegt Uber.