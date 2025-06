Uber-securitytopman die datalek uit 2016 verzweeg, hoeft de gevangenis niet in

Joe Sullivan, de voormalig Chief Information Security Officer van Uber die in 2016 een groot datalek verzweeg, heeft geen gevangenisstraf gekregen. Hij krijgt wel drie jaar proeftijd en 200 uur taakstraf. De openbaar aanklager wilde 15 maanden celstraf.

De rechter bestempelt het relatief milde vonnis voor Sullivan als een uitzondering. Hij zou het te danken hebben aan zijn vele eerdere werk om mensen te beschermen tegen het soort cybercrime dat hij in 2016 verborgen hield. Ook het feit dat de gestolen data niet uitgelekt is, merkte de rechter op. Daarnaast zegt de rechter dat hij zich beïnvloed voelt door het feit dat de zaak zonder precedent is. Daar voegt hij wel aan toe dat de volgende beklaagde die zich in deze positie bevindt zeker naar de gevangenis gaat, 'ook al heeft hij het karakter van de paus'.

Ook zonder precedent was de hoeveelheid steunbetuigingen die Sullivan kreeg, geadresseerd aan de rechter. Meer dan 180 brieven waren dat in totaal, waarvan een ondertekend door 40 huidige of voormalige chief security officers. Dat schrijft de Washington Post in zijn uitgebreide verslag. Ook werd er in de brieven gezegd dat andere securitytopmensen bang waren voor vervolging als Sullivan de gevangenis in zou moeten. Daarvan zegt de rechter dat 'de schrijvers de feiten van de zaak niet begrijpen' en dat Sullivan 'expres de overheid bedrogen heeft, wat daadwerkelijke schade aan de FTC en het publiek berokkent'.

Wat Sullivans zaak ook hielp, is dat hij een paper trail van zijn handelen achterliet. Uit getuigenissen bleek dat het meewerken met de afpersers ook gebruikt werd om informatie over ze te achterhalen. Dit was nodig om ervoor te zorgen dat ze zich aan hun belofte zouden houden als Uber 100.000 dollar betaalde. Daarnaast werd deze informatie gebruikt om de twee daders op te sporen en aan te klagen. Zij bekenden schuld.

Op 21 november maakte Uber bekend dat er in 2016 sprake was van een grote datadiefstal. Hackers hebben toen namen, e-mailadressen en mobiele telefoonnummers van 57 miljoen gebruikers buitgemaakt. Ook werden de namen en rijbewijsnummers van 600.000 chauffeurs in de VS gedownload.

Uber maakte pas 371 dagen na het ontdekken van de diefstal melding van het voorval. Dat gebeurde omdat de toen nieuwe ceo van Uber, Dara Khosrowshahi, vond dat 'niets van dit alles had mogen gebeuren' en omdat Sullivan hem, in de woorden van The Washington Post, niet 'eerder meer had verteld'.