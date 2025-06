Antwerpen zet autonoom 5G-dronenetwerk in voor haveninspectie

Het Antwerpse havengebied is begonnen met het inzetten van een netwerk van zes drones, dat op afstand wordt aangestuurd via een 5G-verbinding. Deze autonome drones moeten helpen bij de haveninspectie door een livefeed te geven van de omgeving.

Het gebied dat deze geautomatiseerde drones moeten inspecteren beslaat in totaal meer dan 120km². De drones maken achttien keer per dag een vluchtronde vanaf hun basisstations, die zich op verschillende plekken rondom de haven bevinden. Ze worden onder meer ingezet voor 'ligplaatsbeheer, monitoring, inspecties van infrastructuur, olievlek- en drijfvuildetectie en voor de ondersteuning van de veiligheidspartners bij incidenten', schrijft Port of Antwerp-Bruges.

Dit zogenoemde D-Hive-netwerk moet hiermee de digitale twin van de haven versterken. Voor het bouwen van die realtime digitale kopie werden al beveiligingscamera's en sensoren gebruikt. De ceo van de Port of Antwerp-Bruges zegt dat het dronenetwerk moet 'helpen bij een efficiënter beheer van onze haven en nog veiliger en vlotter verkeer'.

Volgens de haven is dit netwerk een 'wereldprimeur', omdat het de eerste implementatie is van dronevluchten buiten het visuele zicht van de piloot 'in een complexe industriële omgeving'. De vluchten worden beheerd en aangestuurd vanuit het centrale commandocentrum in de haven. Dat laatste gebeurt via een 5G-verbinding, die wordt geleverd door Proximus. Voor de drones zelf wordt samengewerkt met DroneMatrix en SkeyDrone.